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AH股新聞

14/03/2025 11:46

《Ａ股行情》滬綜指半日大漲１﹒６％重上３４００點，成交萬億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市早間強力反彈，滬綜指重返３４００點上方，半日收
升１﹒６４％，報３４１３﹒９８點，深成指揚２﹒０６％，創業板收漲２﹒８３％。個股升多
跌少，兩市上午成交１０６８７億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段升４５８億元或
４﹒５％。
　
　　人行黨委周四（１３日）召開擴大會議指出，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運
行情況，擇機降準降息，並研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域的投融資
、促進消費和穩定外貿，支持資本市場穩定發展。
　
　　政策暖風提振，金融板塊走強，保險整體升逾５﹒６％，天茂集團（深：０００６２７）升
停，新華保險（滬：６０１３３６）飆逾９％，中國太保（滬：６０１６０１）漲７﹒７％；券
商巨無霸合併繼續推進，證券板塊走強，信達證券（滬：６０１０５９）漲停封板，中國銀河
（滬：６０１８８１）升８﹒３％，國泰君安（滬：６０１２１１）升２﹒２％。國泰君安與海
通證券合併後公司黨委已經成立，朱健擔任黨委書記、李俊傑擔任黨委副書記。
　
　　大消費板塊亦爆發。國家金融監督管理總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，助力提
振消費。鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度；開展個人消費貸
款紓困。同時，繼政府工作報告提及制定促進生育政策、發放育兒補貼後，內蒙古呼和浩特昨發
布意見提出具體補貼措施，３月１日及之後合法生育的家庭，生育三孩及以上能得到育兒補貼
１０萬元人民幣。
　
　　Ａ股乳業、食品股領漲，熊貓乳品（深：３００８９８）、西部牧業（深：３００１０６）
、陽光乳業（深：００１３１８）、燕塘乳業（深：００２７３２）及貝因美
（深：００２５７０）等十餘股漲停。（ｒｙ）

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