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AH股新聞

14/03/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收漲１﹒８％創年內新高，連升兩周累漲３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在消費、金融、育兒等板塊大漲支持下，滬深股市今日強力反
彈，滬綜指收漲１﹒８１％，創１月１４日以來最大單日漲幅，收報３４１９﹒５６點，重上三
千四關，亦創年內新高。深成指亦漲２﹒２６％，創業板升２﹒８％。滬深兩市全天成交
１﹒７９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１８５１億元或１１﹒５％。
　
　　盤面上，保險股升幅近６％，領先行業板塊。人行重申將擇機降準降息，實施好適度寬鬆的
貨幣政策，並研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域投融資、促進消費及穩
定外貿，支持資本市場穩定發展。
　
　　另外，繼２０２５政府工作報告首提「發放育兒補貼」後，內蒙古呼和浩特市發布當地生育
補貼細則，最高單孩補貼可達１０萬元、並且一孩家庭亦能受益，政策力度超乎市場預期。深圳
市有關部門今日透露，「目前國家衛生健康委正在會同有關部門研究育兒補貼實施方案，我市將
根據國家部署積極穩妥做好落實。」生育政策為內地擴內需促消費的重要一環，今日乳製品、嬰
童概念因此受惠暴漲。熊貓乳品（深：３００８９８）、西部牧業（深：３００１０６）、孩子
王（深：３０１０７８）等多股升停。
　
　　回顧一周，在２月份ＣＰＩ放緩、外圍關稅壓力加大的情況下，全國兩會圓滿閉幕，大會通
過總理李強的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標設定在５％左右，提出要實施更加積極的
財政政策，適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，並重點部署了１０個方面的工作任務，包括
大力提振消費、全方位擴大國內需求等。下周一國新辦新聞發布會介紹提振消費有關情況，市場
預期政策暖風續來，滬指頂住壓力，全周升幅見１﹒３９％，連升兩周累計漲幅近３％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４００６﹒５６　　＋２﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４１９﹒５６　　＋１﹒８１　　　　７５００﹒４２　　
　　深證成指　　１０９７８﹒３０　＋２﹒２６　　　１０４１７﹒８０　　
　　創業板指　　２２２６﹒７２　　＋２﹒８０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０８８﹒１１　　＋１﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７１﹒０８　　＋１﹒５２　　　　　２﹒４４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２３０﹒００　　＋１﹒４８　　　　　０﹒７５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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