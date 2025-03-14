《Ａ股行情》滬綜指收漲１﹒８％創年內新高，連升兩周累漲３％

《經濟通通訊社１４日專訊》在消費、金融、育兒等板塊大漲支持下，滬深股市今日強力反

彈，滬綜指收漲１﹒８１％，創１月１４日以來最大單日漲幅，收報３４１９﹒５６點，重上三

千四關，亦創年內新高。深成指亦漲２﹒２６％，創業板升２﹒８％。滬深兩市全天成交

１﹒７９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１８５１億元或１１﹒５％。



盤面上，保險股升幅近６％，領先行業板塊。人行重申將擇機降準降息，實施好適度寬鬆的

貨幣政策，並研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域投融資、促進消費及穩

定外貿，支持資本市場穩定發展。



另外，繼２０２５政府工作報告首提「發放育兒補貼」後，內蒙古呼和浩特市發布當地生育

補貼細則，最高單孩補貼可達１０萬元、並且一孩家庭亦能受益，政策力度超乎市場預期。深圳

市有關部門今日透露，「目前國家衛生健康委正在會同有關部門研究育兒補貼實施方案，我市將

根據國家部署積極穩妥做好落實。」生育政策為內地擴內需促消費的重要一環，今日乳製品、嬰

童概念因此受惠暴漲。熊貓乳品（深：３００８９８）、西部牧業（深：３００１０６）、孩子

王（深：３０１０７８）等多股升停。



回顧一周，在２月份ＣＰＩ放緩、外圍關稅壓力加大的情況下，全國兩會圓滿閉幕，大會通

過總理李強的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標設定在５％左右，提出要實施更加積極的

財政政策，適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，並重點部署了１０個方面的工作任務，包括

大力提振消費、全方位擴大國內需求等。下周一國新辦新聞發布會介紹提振消費有關情況，市場

預期政策暖風續來，滬指頂住壓力，全周升幅見１﹒３９％，連升兩周累計漲幅近３％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４００６﹒５６ ＋２﹒４３

上證指數 ３４１９﹒５６ ＋１﹒８１ ７５００﹒４２

深證成指 １０９７８﹒３０ ＋２﹒２６ １０４１７﹒８０

創業板指 ２２２６﹒７２ ＋２﹒８０

科創５０ １０８８﹒１１ ＋１﹒７２

Ｂ股指數 ２７１﹒０８ ＋１﹒５２ ２﹒４４

深證Ｂ指 １２３０﹒００ ＋１﹒４８ ０﹒７５

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