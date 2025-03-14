《汽車新勢力》特斯拉據報與百度合作改進中國輔助駕駛系統

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述知情人士稱，特斯拉正在與百度（０９８８８）合

作，改善其高級輔助駕駛（ＡＤＡＳ）系統在中國的性能，此前該系統最近一次更新招致客戶批

評。百度自２０２０年以來一直向特斯拉提供導航地圖。



消息人士稱，最近幾周，百度向特斯拉北京辦事處派遣了一批地圖團隊的工程師，以更好地

將百度的導航地圖信息（如車道標記和交通信號燈）與特斯拉的全自動駕駛（ＦＳＤ）第１３版

軟件整合在一起。此舉目的是利用更準確、更新的地圖信息，提高ＦＳＤ Ｖ１３對中國道路的

了解。



報道指，特斯拉和百度均沒有回應置評請求。



《騰訊科技》則引述特斯拉回應稱，暫時沒有相關消息。



外電指，在此次合作之前，特斯拉今年２月向中國車主發送了一項軟件更新，分批次向使用

最新芯片硬件和購買了ＦＳＤ的車主推送城市道路Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ自動輔助駕駛功能。不過

，車主抱怨它沒有達到ＣＥＯ馬斯克在中國全面推廣ＦＳＤ的承諾。



ＦＳＤ是一套利用生成式人工智能開發的駕駛輔助技術，可應對更複雜的交通狀況。消息人

士指出，ＦＳＤ Ｖ１３沒有接受過足夠的培訓，無法很好地適應中國的道路，導致駕駛員經常

違反交通規則，例如在沒有注意到和作出反應的情況下變道、闖紅燈等。



特斯拉一直無法將從中國街道收集到的數據傳輸到美國來訓練駕駛系統，因為數據法律要求

該公司在本地存儲數據，並在向外傳輸數據時獲得批準。



在美國，特斯拉的ＦＳＤ系統不要求導航地圖準確或最新，因為人工智能的本地訓練有助於

該技術更好地行駛。但在中國，由於數據法的原因，特斯拉一直無法利用其２００萬輛電動汽車

的數據來訓練該系統，而且該公司正面臨著比亞迪和小鵬等競爭對手越來越大的壓力，這些競爭

對手提供更便宜的汽車，而且不對類似的軟件收取額外費用。（ｓｌ）

