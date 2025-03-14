《車企血戰》保時捷計劃裁全球３９００人，去年中國銷量跌三成

《經濟通通訊社１４日專訊》保時捷１２日宣布，作為提升效率的一部分，公司計劃裁減約

３９００個職位。同日保時捷公布的財報顯示，２０２４年保時捷淨利潤為３６億歐元，同比下

跌逾三成；同期保時捷中國銷量銳減２８％，但在全球其他主要市場的銷量全部保持增長。



保時捷ＣＥＯ奧博穆在財報會上列舉公司在２０２４年面臨的三大挑戰，中國市場問題排在

第一位。預計２０２５年中國市場會保持競爭態勢；保時捷在中國市場堅持「質大於量」，不會

參與價格戰。



保時捷財報顯示，２０２４年，保時捷營收為４００﹒８３億歐元，同比下降１﹒１％；營

業利潤為５６﹒３７億歐元，同比下降２２﹒６％；淨利潤為３５﹒９５億歐元，同比下降

３０﹒３％；銷售回報率為１４﹒１％，低於２０２３年的１８％。奧博穆指，如此成績是因為

「中國市場發展的負面影響、電動汽車增速低於預期、供應商網絡部分中斷」。



２０２４年，保時捷在華銷量同比大降２８％至５６８８７輛，不足原定目標的一半，但中

國仍為保時捷第三大市場，佔比１６％；期內銷量最大的市場是北美，佔比達３２％。



今年２月就有外媒透露，保時捷將在未來四年裁員１９００人，以應對電動汽車需求疲軟以

及「地緣政治和經濟形勢的挑戰」。今次正式宣布裁員，保時捷計劃在２０２９年之前通過退休

、自然離職和減少招聘等方式，削減１９００個工作崗位；其餘２０００個工作崗位在固定期限

勞動合同到期後不再續約。保時捷稱，２０２５年下半年，公司還將就另一項結構性方案與工會

談判，公司效率有望進一步提升。（ｓｌ）

