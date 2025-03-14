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AH股新聞

14/03/2025 10:41

《打擊貪腐》海關總署原副署長孫玉寧涉受賄及嚴重職務違法被雙開

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中紀委國家監委網站通報，海關總署原黨委委員、副署長孫玉
寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉
嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給予孫玉寧開除黨
籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉
財物一併移送。
　
　　孫玉寧是近年在反腐風暴中落馬的海關系統最高級官員。通報指，經立案審查調查，孫玉寧
喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，
接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規出入私人會所；在幹部選拔任用等工作中為他人謀
取利益並收受財物；借用管理服務對象車輛，搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政
資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務調
整等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　
　　公開資料顯示，５９歲的孫玉寧是吉林舒蘭人，省委黨校大學學歷，長期在吉林長春工作，
曾任長春海關綜合統計處副處長，長春海關貨運監管處副處長（主持工作），長春海關所屬長白
海關關長、黨組書記，長春海關現場業務處處長；２００４年成為長春海關副關長、黨組成員。
２０１２年，孫玉寧調任內蒙古滿洲里海關關長、黨組書記，２０１５年空降河南鄭州出任海關
關長、黨組書記，２０１８年成為遼寧大連海關關長、黨組副書記，次年成為黨委副書記。
２０２０年１０月，孫玉寧出任海關總署副署長、黨委委員，直至２０２４年９月被查。
（ｓｌ）

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