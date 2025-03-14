《神州金融》金監總局：鼓勵銀行業加大個人消費貸款投放力度

《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監督管理總局印發通知，要求金融機構發展消費金融

，助力提振消費。金監總局有關司局負責人表示，金融支持提振消費有四大主要內容，其中之一

是要優化消費金融管理，包括鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力

度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置；完善個人消費貸款盡職免責要求；在

有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。



同時，要開展個人消費貸款紓困。銀行業金融機構可根據借款人信用記錄、還款保障，針對

暫時遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據借款人申請，經審核合格後為符

合條件的借款人提供續貸支持。



＊圍繞擴大商品消費、培育新型消費等豐富完善金融產品和服務＊



此外，要增加消費金融供給。金融機構要圍繞擴大商品消費、發展服務消費和培育新型消費

，豐富完善金融產品和服務。針對數字、綠色、智能等新型消費場景，量身定制金融產品，更好

滿足個性化、多樣化金融需求，不斷強化數字賦能，增強消費金融服務的適配性和便利度。加大

對批發零售、住宿餐飲、文化旅遊、教育培訓、健康養老等消費服務行業的信貸投放，支持消費

供給主體健康發展。



還要優化消費金融環境。銀行業金融機構要規範消費貸款合同條款，明示最終綜合融資成本

。用好金融產品查詢平台和金融消費者保護服務平台，便利消費者查詢使用。推進消費場景支付

便利化，滿足老年人、外籍來華人員等群體支付服務需求。完善金融消費糾紛多元化解決機制，

妥善解決消費金融糾紛。加大對擾亂市場秩序、侵害金融消費者權益等行為的聯合懲處和打擊力

度。（ｓｌ）









