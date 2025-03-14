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AH股新聞

14/03/2025 13:49

《中國要聞》中俄伊就伊朗核問題北京會晤，促終止非法單邊制裁

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視新聞》報道，中方今日上午舉行伊朗核問題中俄伊北
京會晤。外交部副部長馬朝旭在會晤結束後的記者會上表示，中俄伊三方強調終止所有非法單邊
制裁的必要性。有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。
　
　　北京會晤由中國外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯聯邦外交部副部長里亞布科夫、伊朗伊斯
蘭共和國外交部副部長加里布阿巴迪分別與會。據《中俄伊北京會晤聯合聲明》，中俄伊重點就
核及解除制裁問題深入交換意見。三國強調終止所有非法單邊制裁的必要性，並重申基於相互尊
重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。
　
　　三方又強調有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅，同時強調
聯合國安理會第２２３１號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，
共同為外交努力創造有利氛圍和條件。
　
　　三方重申維護《不擴散核武器條約》作為國際核不擴散體系基石的重要性。中俄歡迎伊朗重
申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行《不擴散核武器條約》和
全面保障監督協定義務，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為
條約締約國享有的和平利用核能權利。三方強調所有國家均需避免採取妨礙國際原子能機構專業
、客觀、公正履職的行為。
　
　　伊朗、俄羅斯對中方發揮的建設性作用和主辦此次北京會晤表示讚賞。三方同意繼續保持溝
通與合作。
　
　　此外，三方還就共同關心的地區和國際問題交換了意見，同意在金磚國家、上海合作組織等
國際組織和多邊機制中保持和加強協作。（ｓｌ）

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