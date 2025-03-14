【聚焦數據】２月末社會融資存量４１７萬億元，同比增長８﹒２％

《經濟通通訊社１４日專訊》人行公布數據顯示，初步統計，２０２５年２月末社會融資規

模存量為４１７﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２５８﹒３６萬億元，同比增長７﹒１％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒２２萬億元，同比下降３０﹒９％；委托貸款餘額

為１１﹒２５萬億元，同比增長０﹒３％；信托貸款餘額為４﹒３３萬億元，同比增長７﹒４％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３萬億元，同比下降１４％；企業債券餘額為３２﹒８萬億

元，同比增長４％；政府債券餘額為８３﹒４７萬億元，同比增長１８﹒１％；非金融企業境內

股票餘額為１１﹒７８萬億元，同比增長２﹒５％。



從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒９％

，同比低０﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比１％

，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個百分點；企業債券餘額

佔比７﹒９％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比２０％，同比高１﹒７個百分點；非

金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｊｑ）

