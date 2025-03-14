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AH股新聞

14/03/2025 17:14

【聚焦數據】２月末社會融資存量４１７萬億元，同比增長８﹒２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行公布數據顯示，初步統計，２０２５年２月末社會融資規
模存量為４１７﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％。
　
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２５８﹒３６萬億元，同比增長７﹒１％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒２２萬億元，同比下降３０﹒９％；委托貸款餘額
為１１﹒２５萬億元，同比增長０﹒３％；信托貸款餘額為４﹒３３萬億元，同比增長７﹒４％
；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３萬億元，同比下降１４％；企業債券餘額為３２﹒８萬億
元，同比增長４％；政府債券餘額為８３﹒４７萬億元，同比增長１８﹒１％；非金融企業境內
股票餘額為１１﹒７８萬億元，同比增長２﹒５％。
　
　　從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒９％
，同比低０﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比１％
，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒１個百分點；企業債券餘額
佔比７﹒９％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比２０％，同比高１﹒７個百分點；非
金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｊｑ）

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