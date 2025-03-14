【聚焦數據】內地２月新增貸款１﹒０１萬億，遜預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，２月末，本外幣貸款餘額２６５﹒６萬億元（

人民幣．下同），同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額２６１﹒７８萬億元，同比增長

７﹒３％。按人行上月公布的１月末人民幣貸款餘額２６０﹒７７萬億元計算，２月新增人民幣

貸款１﹒０１萬億元，遜於市場預期的１﹒２８萬億元，並較１月的５﹒１３萬億元大降八成。



前兩個月，人民幣貸款增加６﹒１４萬億元。分部門看，住戶貸款增加５４７億元，其中，

短期貸款減少３２３８億元，中長期貸款增加３７８５億元；企（事）業單位貸款增加５﹒８２

萬億元，其中，短期貸款增加２﹒０７萬億元，中長期貸款增加４萬億元，票據融資減少

３４５６億元；非銀行業金融機構貸款增加８３６億元。



２月末，外幣貸款餘額５３２６億美元，同比下降１９﹒６％。前兩個月外幣貸款減少９５

億美元。



＊２月新增人民幣存款４﹒４２萬億元＊



存款方面，２月末，本外幣存款餘額３１７﹒６６萬億元，同比增長７﹒１％。月末人民幣

存款餘額３１０﹒９７萬億元，同比增長７％。按人行上月公布的１月末人民幣存款餘額

３０６﹒５５萬億元計算，２月新增人民幣存款４﹒４２萬億元。



前兩個月人民幣存款增加８﹒７４萬億元。其中，住戶存款增加６﹒１３萬億元，非金融企

業存款減少１﹒１萬億元，財政性存款增加１﹒５９萬億元，非銀行業金融機構存款增加

１﹒７２萬億元。



２月末，外幣存款餘額９３２５億美元，同比增長１２﹒７％。前兩個月外幣存款增加

７９６億美元。（ｓｌ）

