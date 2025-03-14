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AH股新聞

14/03/2025 17:12

【聚焦數據】內地２月新增貸款１﹒０１萬億，遜預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，２月末，本外幣貸款餘額２６５﹒６萬億元（
人民幣．下同），同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額２６１﹒７８萬億元，同比增長
７﹒３％。按人行上月公布的１月末人民幣貸款餘額２６０﹒７７萬億元計算，２月新增人民幣
貸款１﹒０１萬億元，遜於市場預期的１﹒２８萬億元，並較１月的５﹒１３萬億元大降八成。
　
　　前兩個月，人民幣貸款增加６﹒１４萬億元。分部門看，住戶貸款增加５４７億元，其中，
短期貸款減少３２３８億元，中長期貸款增加３７８５億元；企（事）業單位貸款增加５﹒８２
萬億元，其中，短期貸款增加２﹒０７萬億元，中長期貸款增加４萬億元，票據融資減少
３４５６億元；非銀行業金融機構貸款增加８３６億元。
　
　　２月末，外幣貸款餘額５３２６億美元，同比下降１９﹒６％。前兩個月外幣貸款減少９５
億美元。
　
＊２月新增人民幣存款４﹒４２萬億元＊
　
　　存款方面，２月末，本外幣存款餘額３１７﹒６６萬億元，同比增長７﹒１％。月末人民幣
存款餘額３１０﹒９７萬億元，同比增長７％。按人行上月公布的１月末人民幣存款餘額
３０６﹒５５萬億元計算，２月新增人民幣存款４﹒４２萬億元。
　
　　前兩個月人民幣存款增加８﹒７４萬億元。其中，住戶存款增加６﹒１３萬億元，非金融企
業存款減少１﹒１萬億元，財政性存款增加１﹒５９萬億元，非銀行業金融機構存款增加
１﹒７２萬億元。
　
　　２月末，外幣存款餘額９３２５億美元，同比增長１２﹒７％。前兩個月外幣存款增加
７９６億美元。（ｓｌ）

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