【ＦＯＣＵＳ】美歐佳偶變怨偶，關稅惡戰以史為鑑

【ＦＯＣＵＳ】「與美國為敵可能危險，但與美結盟則是致命」，基辛格的名言，恐令陷於

普京和關稅夾縫中的歐洲大陸，食髓知味。歐盟周三（１２日）剛剛對美國鋼鋁２５％關稅以牙

還牙，周四（１３日）即被特朗普直斥為「成立的目的就是佔美國便宜」，昔日盟友儼然佳偶變

怨偶。



＊歐盟反制目標同指侵侵票倉＊



美歐逾半世紀的同盟友誼，因侵侵的ＭＥＧＡ（讓美國再次偉大）瀕臨分崩離析。繼上周拍

板８０００億歐元的「重新武裝歐洲（ＲＥＡＲＭ Ｅｕｒｏｐｅ）」計劃後，周三因應美國對

所有進口鋼鋁徵收２５％關稅，歐盟宣布４月起對價值２６０億歐元的美國商品徵收最高５０％

關稅。



如同中國、加拿大將反制目標對準侵侵票倉的農產品（雞肉、小麥、玉米、橙汁等），歐盟

的加稅清單包括的威士忌、家禽、木製品等，亦直指肯塔基、堪薩斯、阿拉巴馬等傳統紅州，而

哈雷機車更是來自剛剛由藍轉紅的威斯康辛州。



歐盟毫不「俾面」自然惹惱侵侵，他周四在旗下社交媒體發文稱，如果歐盟不立即取消對美

國威士忌徵收的５０％關稅，美國將對歐盟的葡萄酒、香檳、烈酒徵收２００％關稅。數據顯示

，美國去年從歐盟進口了５４億美元葡萄酒及３５億美元烈酒，涉及法國、意大利等國數十萬就

業崗位。



＊史上兩度大加關稅同釀蕭條＊



法國總統馬克龍２月明言，「美國的首要任務是向中國加稅」，３月轉稱「歐洲將對美國關

稅做出對等關稅回應」，頗能折射歐洲對美國從抱有幻想到強硬反擊的心態轉變。而侵侵深信歐

盟對美國貿易順差高達「３０００億美元（歐盟否認）」為佔美國便宜，又因根深蒂固的「美國

優先」意識形態視歐盟為競爭對手，寧願單打獨鬥。



此如同１８９０年通過的《麥金利關稅法案》，將進口商品關稅上調至最高５０％以保護本

國製造業，不過卻因多國反制措施重創美國農民，最終令共和黨輸掉當年中期選舉，進而於

１８９２年輸掉白宮，美國經濟亦於１８９３年陷入蕭條。



同樣的劇本在１９３０年重演，將經濟疲軟歸咎於大量歐洲商品湧入，美國通過《斯姆特－

霍利關稅法》，對幾乎所有進口商品徵收重稅，接踵而來的是股市暴跌、各國反制、全球蕭條，

此後即是納粹崛起、二戰爆發。



＊國內鋼鋁產量未見絲毫改善＊



回想特朗普第一任期時的２０１８年，同樣對歐盟輸美鋼鋁加徵關稅，雙方直至２０２１年

１０月（拜登任期）才達成暫停互相徵稅協議，惟一番大折騰之後，美國去年的國內鋁含量僅夠

滿足１５％國內需求，粗鋼產量亦僅佔全球不到５％。



換言之，鋼鋁關稅至今未見振興美國鋼鋁產業，可謂白忙一場；而以古鑑今，關稅戰升級的

潛在後果，足可釀下經濟蕭條等更大混亂。

