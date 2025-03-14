  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

14/03/2025 16:17

《神州金融》人行：著力推動提升重點領域、薄弱環節等融資可得性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，人民銀行３月１０日至１１日
召開２０２５年信貸市場工作會議。會議回顧２０２４年的信貸市場工作，指金融支持融資平台
債務風險化解取得重要階段性成果；科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五
篇大文章」政策框架基本建立，國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務質效持續提升。
　
　　對於做好２０２５年信貸市場工作，會議要求，立足實體經濟需求主動作為；牽頭抓好《國
務院辦公廳關於做好金融「五篇大文章」的指導意見》落實，著力推動提升重大戰略、重點領域
和薄弱環節的融資可得性，增強金融產品服務供需適配度。
　
＊培育支持科技創新的金融生態，增強養老金融服務能力＊
　
　　會議又要求，扎實做好科技金融工作，完善金融支持科技創新政策體系，培育支持科技創新
的金融生態，精準支持國家重大科技任務和科技型中小企業。持續提升綠色金融服務質效，為經
濟社會綠色低碳發展提供有力支持。
　
　　會議並要求，深入推進普惠金融高質量發展，不斷深化民營和小微企業、鄉村振興、高質量
充分就業等領域金融服務。增強養老金融服務能力，加大對養老產業和重點消費領域的金融支持
。積極穩妥發展數字金融。有序推進融資平台金融債務風險化解，支持地方政府扎實推動融資平
台市場化轉型。堅持求真務實，加強調查研究，做好政策宣傳，進一步增強金融支持的力度、可
持續性和專業化水平。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處