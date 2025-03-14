《神州金融》人行：著力推動提升重點領域、薄弱環節等融資可得性

《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，人民銀行３月１０日至１１日

召開２０２５年信貸市場工作會議。會議回顧２０２４年的信貸市場工作，指金融支持融資平台

債務風險化解取得重要階段性成果；科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五

篇大文章」政策框架基本建立，國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務質效持續提升。



對於做好２０２５年信貸市場工作，會議要求，立足實體經濟需求主動作為；牽頭抓好《國

務院辦公廳關於做好金融「五篇大文章」的指導意見》落實，著力推動提升重大戰略、重點領域

和薄弱環節的融資可得性，增強金融產品服務供需適配度。



＊培育支持科技創新的金融生態，增強養老金融服務能力＊



會議又要求，扎實做好科技金融工作，完善金融支持科技創新政策體系，培育支持科技創新

的金融生態，精準支持國家重大科技任務和科技型中小企業。持續提升綠色金融服務質效，為經

濟社會綠色低碳發展提供有力支持。



會議並要求，深入推進普惠金融高質量發展，不斷深化民營和小微企業、鄉村振興、高質量

充分就業等領域金融服務。增強養老金融服務能力，加大對養老產業和重點消費領域的金融支持

。積極穩妥發展數字金融。有序推進融資平台金融債務風險化解，支持地方政府扎實推動融資平

台市場化轉型。堅持求真務實，加強調查研究，做好政策宣傳，進一步增強金融支持的力度、可

持續性和專業化水平。（ｓｌ）

