《中國要聞》外交部：北京會晤是推動伊朗核問題政治解決有益嘗試

《經濟通通訊社１４日專訊》中國、俄羅斯、伊朗三國副外長今日上午就伊朗核問題舉行北

京會晤。中國外交部發言人毛寧今日下午在例行記者會上回應有關會晤的問題時指出，伊朗核問

題局勢嚴峻，再次走到關鍵十字路口。北京會晤是中俄伊為推動伊朗核問題政治解決的有益嘗試

，制裁施壓、武力威脅沒有出路，對話協商才是正確的解決之道。中方呼籲各方加強溝通對話，

為早日恢復對話談判積累有利條件。中方願同各方一道努力推動達成公正、平衡、可持續的伊朗

核問題解決方案，維護國際核不擴散機制，促進國際和地區的和平與穩定。



毛寧並提到，中國外長王毅會見了與會代表團團長，提出中方關於伊朗核問題的５點主張。



中俄伊三方在這次北京會晤中就伊朗核問題深入交換意見，並發表聯合聲明，重申政治外交

接觸和對話是唯一有效可行的選項，呼籲有關方摒棄制裁施壓、武力威脅，避免採取升級局勢的

行動。三方還重申《不擴散核武器條約》的重要性。中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不

尋求發展核武器，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作，強調要尊重伊朗和平利用核能的權利等

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