【數據前瞻】機構料首２月工業增加值增速回落，消費及投資回暖

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於下周一（１７日）公布今年１－２月工業增加

值、投資和消費數據。據《路透》綜合約２６家機構預估中值顯示，受春節因素導致工作日少於

上年同期及高基數的影響，首２月規模以上工業增加值同比增速料從去年１２月的６﹒２％回落

至５﹒３％，將創去年１０月以來新低；投資料有所回暖，首２月固定資產投資預計增長

３﹒６％，增速較去年全年的３﹒２％擴大。消費方面，在「兩新」政策加力擴圍以及春節旅遊

、觀影等消費較活躍推動下，預計首２月社會消費品零售總額同比增速進一步從去年１２月的

３﹒７％回升至４％。



中金宏觀張文朗團隊發布報告稱，春節後主要行業的高頻開工率數據呈現季節性波動，整體

平穩，而受到今年春節日期相對較早，疊加去年閏年造成的高基數，預計首２月工業增加值同比

增速可能回落至５﹒２％左右。



＊浙商證券：３月仍有可能降準，ＤＳ刺激相關行業加大投資＊



浙商證券宏觀李超團隊稱，今年有望實現經濟「開門紅」，預計一季度經濟同比增速或達到

５﹒１％，３月仍存在降準落地的可能性，全年可能呈現前高中低後穩的Ｕ型走勢。該團隊預計

，首２月工業同比增速為５﹒４％；消費則預計有望增長４﹒３％，主要得益於服務消費呈現節

慶脈衝，但開年車市熱度不及往年。



該團隊並預計，各大龍頭企業有望在ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世的背景下加大有關ＡＩ方面

的投資，因此信息傳輸、軟件和信息技術服務業固定資產投資的彈性有望進一步釋放。他們認為

，超長期特別國債在政策端強化對設備更新的支持下，設備類投資或成為投資端增量彈性來源，

預計設備工器具購置延續前期漲勢，是資本開支的重要支撐，此外高技術製造業投資也大概率維

持漲勢。（ｓｌ）

