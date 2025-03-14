《兩岸關係》趙樂際：反分裂國家法實施２０年，反獨促統進展不斷

《經濟通通訊社１４日專訊》北京人民大會堂今日上午舉行《反分裂國家法》實施２０周年

座談會，中央政治局常委、十四屆全國人大常委會委員長趙樂際出席並發表講話稱，《反分裂國

家法》將黨中央關於反對「台獨」分裂，促進國家統一的大政方針，以法律形式固定下來，開宗

明義將反對和遏制「台獨」分裂勢力分裂國家作為立法宗旨之一。２０年來，特別是黨的十八大

以來，在習近平法治思想指引下，陸方高度重視運用法治方式、法律手段懲治和遏制「台獨」，

推動祖國統一。



趙樂際強調，《反分裂國家法》的頒布實施，在兩岸關係史上具有里程碑意義。２０年來，

特別是黨的十八大以來，陸方全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解

決台灣問題的總體方案，全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動

反獨促統，不斷取得新的進展和成效。今天隆重召開《反分裂國家法》實施２０周年座談會，回

顧歷史，總結經驗，對陸方進一步做好新時代對台工作，堅定不移推進祖國統一大業，實現民族

復興偉業具有十分重要的意義。



＊宋濤：中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割＊



與會的國台辦主任宋濤則稱，《反分裂國家法》是一部捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏

制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展、推進祖國統一的法律，是一部維護台海地區

和平穩定、符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題、實現祖國完全統一，具有重要意義

和深遠影響。



宋濤強調，要在「一個中國」原則基礎上推進祖國統一。兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰

，法理事實清楚，《憲法》和《反分裂國家法》奠定台灣是中國一部分的堅實律基礎。中國的主

權和領土從未分割，也絕不能分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。



宋濤又指，「九二共識」的核心要義是「一個中國」原則，陸方願意在「一個中國」原則和

「九二共識」基礎上，同台灣社會各界推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程，並將持續依

法強化兩岸同屬一個中國，「無論台海形勢如何變化，『一個中國』原則不能肆意挑戰」。



出席座談會的還有中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，

中共中央政治局委員、中共中央書記處書記、全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，中共中央

書記處書記、國務委員、公安部部長王小洪，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉

振立等。（ｓｌ）

