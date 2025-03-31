《神州民企》昭衍新藥（０６１２７）全年純利跌８１％，派息３分

《經濟通通訊社３１日專訊》昭衍新藥（０６１２７）（滬：６０３１２７）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利７４０７﹒５萬元（人民幣．下同），按年跌８１﹒３％；每股盈利
１０分，派發末期股息每股３分。
期內收益２０﹒１８億元，跌１５﹒１％；毛利５﹒０６億元，跌４８﹒４％；毛利率
２５％，跌１６﹒２個百分點；除稅前溢利１﹒０４億元，跌７９﹒５％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/03/2025 08:42
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１０分，派發末期股息每股３分。
期內收益２０﹒１８億元，跌１５﹒１％；毛利５﹒０６億元，跌４８﹒４％；毛利率
２５％，跌１６﹒２個百分點；除稅前溢利１﹒０４億元，跌７９﹒５％。（ｗｈ）
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