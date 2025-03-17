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17/03/2025 11:47

【數據解讀】統計局：民用無人機首２月產量同比增９２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就首２月國民經濟運行情況舉行發
布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，前兩個月，規模以上高技
術製造業增加值同比增長９﹒１％，比上年全年加快０﹒２個百分點。國產人工智能大模型異軍
突起，人工智能＋等創新產品跑出了加速度，推動生產方式變革，帶動高端製造快速發展。１－
２月份，集成電路圓片、工業機器人、動車組、民用無人機等高技術產品產量同比分別增長
１９﹒６％、２７％、６４％、９１﹒５％。
　
　　前兩個月，規模以上數字產品製造業增加值同比增長９﹒１％，信息傳輸軟件和信息技術服
務業生產指數增長９﹒３％。從產品來看，３Ｄ打印設備、虛擬現實設備等智能產品產量分別增
長３０﹒２％、３７﹒７％。５Ｇ規模化應用持續推進，春節期間５Ｇ移動互聯網用戶接入流量
比上年同期增長３５％，佔移動互聯網用戶接入流量的比重達到６０﹒９％。
　
　　前兩個月，規模以上工業風力、太陽能發電量同比分別增長１０﹒４％和２７﹒４％，新能
源汽車、汽車用鋰離子動力電池、碳纖維及其複合材料等綠色產品的產量分別增長４７﹒７％、
３５﹒４％、５１﹒５％。

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