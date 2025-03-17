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AH股新聞

17/03/2025 15:55

《駐京專電》發改委：相關部門正積極加緊制定育兒補貼等配套政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委副主任李春臨在國新辦發布會
上表示，《提振消費專項行動方案》是一份牽頭管總的綜合性文件，每一個部門都要抓好貫徹落
實，後續落實需要各部門綜合發力。有關育兒補貼、勞動工資等政策，相關職能部門正在積極加
緊制定，後續會陸續出台。《方案》發布後，還會有若干部門的專項工作方案，各項政策將進一
步細化實化。
　
　　他表示，在消費能力保障支持行動中，提出減輕家庭生育、養育、教育、醫療、養老等多方
面負擔的舉措，比如，實施兒科服務年行動，加強完全失能老年人照護服務支持，提高部分學生
資助補助標準等。另一方面，結合百姓日常所需，提供更多元、更普惠的消費供給。比如，針對
老年人，提出支持地方試點探索多層建築加裝電梯和發展老年助餐服務，出行和用餐將更加便利

　
　　針對年輕朋友，特別是「Ｚ世代」，則提出支持旅遊景區景點、文博單位拓展服務項目、合
理延長經營時間，優化演出、賽事審批流程，推動巡演項目「一次審批、全國巡演」，讓看演出
、看展覽、聽演唱會、出門旅行有更好的體驗。此外，還會推動加快配齊購物、餐飲、家政、維
修等社區服務網點，讓更多居民享有「家門口」「樓底下」的便民服務。

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