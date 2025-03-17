《駐京專電》財政部：今年中央財政安排就業補助資金６６７億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》財政部經濟建設司司長符金陵在國新辦發

布會上表示，２０２５年，中央財政安排就業補助資金６６７﹒４億元（人民幣．下同），支持

各地落實就業創業扶持政策，統籌相關資金資源，促進充分就業，提高就業質量。財政部還將繼

續強化資金投入，支持保障困難群眾基本生活，並配合有關部門進一步完善托育和養老服務體系

，積極開展育兒補貼制度研究等工作。



＊居民醫保人均財政補助標準達到每人每年７００元＊



他並表示，２０２５年，支持提高城鄉居民基礎養老金，適當提高退休人員基本養老金。同

時，居民醫保人均財政補助標準達到每人每年７００元，中央財政繼續加大對城鄉居民基本醫療

保險的補助力度，並安排醫療救助補助資金２９６﹒５億元，強化基本醫保、大病保險、醫療救

助三重制度綜合保障。



２０２５年，基本公共衛生服務經費財政補助標準提升到每人每年９９元，中央財政安排基

本公共衛生服務補助資金８０５﹒５億元，支持兜牢人民群眾健康「網底」。支持重點保障教育

投入。２０２５年，中央財政加大中央本級教育支出和對地方的教育轉移支付力度，優化教育支

出結構，支持優質本科擴容和擴大學齡人口淨流入地區的教育資源供給。

