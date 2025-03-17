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AH股新聞

17/03/2025 08:48

《駐京專電》李強：實施好更積極有為宏觀政策，最大限度發揮效應

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１４日主持召開國務院第
八次全體會議，對落實國務院２０２５年重點工作進行部署。李強指出，針對今年形勢和任務的
特點，要更加注重加大政策力度和激發市場力量良性互動、協同發力。實施好更加積極有為的宏
觀政策，最大限度發揮政策效應。
　
　　李強表示，要著力深化改革，完善法治環境和信用環境，調動各類經營主體的積極性主動性
。要切實守住底線，努力追求高線。在牢牢守住安全穩定等底線的同時，以更高的目標追求和工
作標準，在發展新質生產力、做強國內大循環、加快綠色轉型、增進民生福祉等方面取得更大成
效，打造更多突破性、標誌性成果。
　
＊實施「人工智能＋」行動＊
　
　　李強指出，根據黨中央確定的大政方針，《政府工作報告》對今年經濟社會發展工作作了具
體安排。現在目標任務已經明確，要全面推動落實，特別是要找準工作抓手，集中力量抓好一批
牽引性、帶動性強的重點事項，充分發揮其對發展全局的帶動和促進作用。一是實施提振消費專
項行動，二是推進全國統一大市場建設，三是實施「人工智能＋」行動，四是推動製造業轉型升
級，五是推進以人為本的新型城鎮化，六是加強高技能人才培養，七是抓好「高效辦成一件事」
。同時，要加大高水平對外開放力度，積極穩外貿穩外資，有效應對外部衝擊。
　
　　李強還稱，本屆國務院履職之初，就明確提出要「當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動
派、實幹家」。兩年來的實踐深切感到，這一定位是本屆政府的立身之本，也是本屆政府最鮮明
的標識。今後一個時期，面臨的形勢更加複雜多變，承擔的任務更為艱巨繁重，要進一步履行好
職責使命。

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