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AH股新聞

17/03/2025 11:05

【數據解讀】統計局：工業生產向好態勢明顯，但部分行業價格低迷

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》首２月規模以上工業增加值同比實際增長
５﹒９％，增速優於預期的增長５﹒３％。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付
凌暉表示，今年工業生產保持平穩較快增長，向新向好態勢比較明顯。但也要看到，市場供求結
構性矛盾仍比較突出，部分行業價格低迷，一些企業效益不佳。下階段，要落實好全方位擴大內
需各項舉措，推動科技創新和產業創新融合發展，改善企業經營，促進工業高質量發展。
　
　　付凌暉表示，今年以來，在大力推進新型工業化、做大做強先進製造業、促進傳統產業煥新
升級等政策作用下，裝備製造和高技術製造業增長較快，工業新動能培育壯大，企業預期改善，
工業生產整體保持平穩較快增長。
　
　　一是工業生產增勢不減。各地區加力支持工業生產、加大要素資源保障，為工業生產提供了
有利條件。前兩個月，規模以上工業增加值同比增長５﹒９％，增速比上年全年加快０﹒１個百
分點，製造業增長６﹒９％，增速明顯快於全部工業增加值增速。其中，裝備製造業增長
１０﹒６％，比上年全年加快２﹒９個百分點，為工業生產平穩較快增長提供了有力支撐。這個
工業增速是在去年同期１－２月份增速較高的條件下實現的，也體現了中國工業強大韌性。
　
＊工業機器人、集成電路圓片產量分別增長２７％、１９﹒６％＊
　
　　二是工業高端化智能化發展態勢明顯。在科技創新和產業創新加快融合背景下，信息技術、
人工智能等前沿技術驅動產業變革增強，日益成為工業發展新引擎。前兩個月，高技術製造業增
加值同比增長９﹒１％，比上年全年加快０﹒２個百分點。從產品看，１－２月份工業機器人、
集成電路圓片產量分別增長２７％、１９﹒６％。國產人工智能通用大模型在電子、汽車等重點
工業領域規模化應用加快，賦能產業創新發展，算力需求的擴大帶動相關產業快速增長，前兩個
月數字產品製造業增加值同比增長９﹒１％，服務器產量增長７３％。
　
＊新能源汽車、車用鋰離子動力電池產量同比分別增４７﹒７％、３７﹒５％＊
　
　　三是工業綠色化發展向好。新能源產業增勢良好，綠色能源利用不斷加大，有力促進了經濟
綠色低碳轉型。１－２月份，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池產量同比分別增長４７﹒７％
和３７﹒５％，繼續保持較高增長；規模以上工業風力和太陽能發電量都保持兩位數增長。
　
　　四是企業預期總體改善。今年以來，宏觀政策更加積極有為，人工智能等科技應用實現突破
，帶動企業預期改善。２月份，製造業ＰＭＩ為５０﹒２％，比上月上升１﹒１個百分點，製造
業新訂單指數為５１﹒１％，上升１﹒９個百分點。

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