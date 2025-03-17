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AH股新聞

17/03/2025 11:19

【數據解讀】統計局：以舊換新等政策實施，有利物價形勢逐步改善

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》首２月ＣＰＩ同比降０﹒１％，其中１月
份上漲０﹒５％，２月份下降０﹒７％，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌
暉表示，從歷史數據來看，春節因素對１－２月份ＣＰＩ影響比較大，尤其是在上年和當年春節
錯月的情況下更為明顯，一般會造成１月份、２月份ＣＰＩ同比、環比出現波動。總的來看，
ＣＰＩ溫和上漲態勢沒有改變。
　
　　從下階段情況看，中國工農業消費品供應充足，服務供給總體穩定，保持物價穩定的基礎沒
有改變。同時，經濟回升向好態勢持續，市場需求有望繼續擴大，隨著多渠道促進居民增收，增
加優質供給，改善消費環境，繼續加力擴圍推進消費品以舊換新等政策實施，有利於物價形勢逐
步改善。
　
＊鮮菜價格下降１２﹒６％、汽車商品降價６％促銷拉低２月份ＣＰＩ漲幅＊
　
　　他表示，從今年情況看，１月份受春節因素影響，ＣＰＩ同比上漲０﹒５％，漲幅比上月明
顯擴大。２月份，受春節錯月影響，同比下降０﹒７％，今年春節在１月份，去年春節在２月份
。如果扣除春節錯月影響，２月份ＣＰＩ同比上漲０﹒１％。同時還要看到，今年２月鮮菜價格
同比下降、汽車商品降價促銷拉低了２月份ＣＰＩ漲幅。由於去年同期部分地區出現雨雪冰凍天
氣，鮮菜價格漲幅較高，受上年基數偏高的影響，今年２月份鮮菜價格同比下降１２﹒６％，影
響ＣＰＩ同比下降約０﹒３１個百分點。２月份，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降５％
、６％，合計影響ＣＰＩ同比下降約０﹒１６個百分點。

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