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AH股新聞

17/03/2025 11:40

【數據解讀】統計局：首２月中國與美國進出口額同比增３﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就首２月國民經濟運行情況舉行發
布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，中國對東盟、美國的進出
口保持了增長。近年來，隨著ＲＣＥＰ協定的深入實施，中國和東盟國家的貿易保持較好態勢。
從今年情況來看，中國和東盟貿易持續增長，前兩個月，中國和東盟進出口額同比增長４％。儘
管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點繼續顯現，貨物貿易繼續保持增長，前兩
個月，中國與美國的進出口額同比增長３﹒５％。
　
　　他並表示，民營企業進出口繼續增長。近年來，中國民營企業積極拓展國際市場，成為促進
外貿增長的主力軍。從今年情況看，民營企業面對國際市場的複雜變化，積極應對調整，主動開
拓外貿新領域，效果也在顯現。前兩個月，民營企業進出口同比增長２％，好於整體外貿情況。
　
　　從出口商品來看，機電產品出口增勢較好。隨著中國產業升級發展，機電產品市場競爭力不
斷增強，集成電路、汽車等產品出口持續增長。前兩個月，中國機電產品出口同比增長５﹒４％
。其中自動數據處理設備及零部件出口額增長１１﹒７％、集成電路出口額增長１３﹒２％、汽
車出口額增長３﹒７％。
　
＊統計局：國際合作共贏大趨勢不會改變＊
　
　　下階段，儘管國際環境更趨複雜嚴峻，但國際合作共贏的大趨勢不會改變，中國堅定擴大對
外開放不會改變，中國產業體系完備、創新能力逐步提升，外貿穩健發展有基礎有條件，這也會
為全球經貿發展創造新機遇。
　
　　他指出，從未來發展看，中國外貿規模大、基礎穩，是全球貨物貿易第一大國，服務貿易第
二大國，多元穩定的經貿關係不斷擴展，已經成為１５０多個國家主要貿易夥伴，外貿發展空間
廣闊。同時，中國產業體系完整、配套能力強，「中國製造」愈發得到世界認可，外貿企業踴躍
參與國際市場分工合作，綠色貿易、數字貿易等外貿新增長點不斷湧現，將支撐中國外貿發展。

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