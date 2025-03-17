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AH股新聞

17/03/2025 08:19

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中辦國辦部署提振消費專項行動

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１６日出版的第６期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的
重要文章《堅持和落實「兩個毫不動搖」》。這是習近平２０１３年１１月至２０２５年２月期
間有關重要論述的節錄。文章強調，黨在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是
不斷深化的，從來沒有動搖。中國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，這是不會變的，也是不能變
的。黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓
勵、支持、引導非公有制經濟發展。
　
中辦國辦部署實施提振消費專項行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
據新華社北京３月１６日報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方
案》提出，拓寬財產性收入渠道，加大消費品以舊換新支持力度，持續用力推動房地產市場止跌
回穩。《方案》明確，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通中長
期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，進一步豐富適合個人投資者投資的債券
相關產品品種。
　
加力支持科技創新，Ａ股投融資展現新氣象
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，傲拓科技ＩＰＯ申請獲上交所受理，是今年首單獲受理的科創板ＩＰＯ申請；永傑新材、
漢朔科技分別在上交所主板、深交所創業板上市交易；華匯智能ＩＰＯ申請獲北交所受理……更
多科技創新企業的進入，不斷提升中國資本市場的「科技含量」。市場人士表示，隨著「支持優
質未盈利科技企業發行上市」「穩妥恢復科創板第五套標準適用」「進一步增強多層次市場體系
的包容性」等改革舉措推進落實，資本市場對科技創新的制度包容性適配性逐步增強，一些優質
未盈利的科技型企業有望迎來融資機遇。
　
　
《上海證券報》
　
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１６日出版的第６期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的
重要文章《堅持和落實「兩個毫不動搖」》。這是習近平２０１３年１１月至２０２５年２月期
間有關重要論述的節錄。文章強調，黨在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是
不斷深化的，從來沒有動搖。中國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，這是不會變的，也是不能變
的。黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓
勵、支持、引導非公有制經濟發展。
　
中辦國辦印發《提振消費專項行動方案》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，並發出通知，要求各地
區各部門結合實際認真貫徹落實。行動方案部署了城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行
動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行
動、限制措施清理優化行動等７項行動，以及完善支持政策，共８方面３０項重點任務。
　
下大力氣！多部門整治股市虛假信息傳播
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海證券報記者從有關部門獲悉，近段時間，公安機關先後查處編造傳播「機構舉報遊資」「摩
根大通研報」等謠言的責任人。同時，中國證監會已把整治股市虛假信息作為規範資本市場信息
傳播秩序和改善市場生態的一項重要內容，堅持遠近結合，堅持打早、打疼、打重點，綜合施策
、多措並舉，下大力氣進行整治。
　
　
《證券時報》
　
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１６日出版的第６期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的
重要文章《堅持和落實「兩個毫不動搖」》。這是習近平２０１３年１１月至２０２５年２月期
間有關重要論述的節錄。文章強調，黨在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是
不斷深化的，從來沒有動搖。中國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，這是不會變的，也是不能變
的。黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓
勵、支持、引導非公有制經濟發展。
　
全方位構築消費新格局，為經濟發展注入新動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年經濟工作的重點任務之首是全方位擴大國內需求。近日，中共中央辦公廳、國務院辦
公廳印發《提振消費專項行動方案》，圍繞提升消費能力、釋放消費意願、優化消費環境、解決
消費堵點，部署了一系列力度大、覆蓋廣的舉措，進一步完善促進消費的體制機制，打開消費市
場新空間，為推動中國經濟增長模式向更加注重消費轉型按下「加速鍵」。《方案》提出實施「
城鄉居民增收促進行動」，從促進工資性收入合理增長、拓寬財產性收入渠道、多措並舉促進農
民增收和扎實解決拖欠帳款問題等四方面著手提高城鄉居民收入。
　
中證監、公安機關聯手打擊股市虛假「小作文」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在資本市場，打擊股市虛假「小作文」、嚴肅查處非法薦股等違法違規行為，是保護投資者合法
權益，維護資本市場秩序和平穩健康發展的重要舉措之一。證監會已把整治股市虛假信息作為規
範資本市場信息傳播秩序和改善市場生態的一項重要內容，堅持遠近結合，堅持打早、打疼、打
重點，綜合施策、多措並舉，下大力氣進行整治。近段時間，公安機關先後查處編造傳播「機構
舉報遊資」「摩根大通研報」等謠言的責任人。（ｅｗ）

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