《神州經脈》工業等增速勝預期，樓市跌幅續收窄，金融支持擴消費

《神州經脈》中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月經濟數據整體優於預期，市場今日

（１７日）小幅震盪，滬指全天收升０﹒１９％，兩連升，收報３４２６﹒１３點，深成指跌

０﹒１９％，創業板指跌０﹒５２％；滬深兩市全天成交額１﹒５７萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日縮量２１８８億元或１２％。



中國經濟數據整體好於預期，但未給人民幣帶來明顯提振。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３８８，較上個交易日４時３０分收盤價跌１００點子，全日在

７﹒２２２０至７﹒２４１５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６８８，較上個交

易日升５０點子，止兩連跌，創２０２４年１１月８日以來逾四個月新高，和市場預測偏離仍超

５００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 英國《金融時報》報道，中國邀請跨國企業高管本月與國家主席習近平會晤；會晤可能會

在中國發展高層論壇之後，於３月２８日舉行。此次會晤和受邀者名單仍在協商，因為中國發展

高層論壇將於３月２３至２４日舉行，而許多ＣＥＯ不願論壇結束後等在北京。知情人士預計，

此次會晤將有大約２０名或更多商界領袖出席；而出席論壇的預計初步包括滙豐新任行政總裁艾

橋智、高通ＣＥＯ Ｃｒｉｓｔｉａｎｏ Ａｍｏｎ等約７２位高管。



２﹒ 中國２０２５年經濟開局平穩，首２月工業增加值同比增長５﹒９％、固定資產投資同比

增長４﹒１％，均優於預期，同期社會消費品零售總額同比增長４％亦符合預期，但２月城鎮調

查失業率升至５﹒４％，創兩年以來最高水平。統計局新聞發言人付凌暉稱，實現５％左右的經

濟增長預期目標，絕非輕而易舉，需要付出艱苦努力，但一季度經濟運行有望保持總體平穩、「

穩中有進」的發展態勢。分析人士認為，首２月宏觀數據有喜有憂，降準、降息等寬鬆貨幣政策

的緊迫性較低。



３﹒ 中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，提出八個方面３０

項措施，包括拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市；持續用力推動房地產市場止跌回穩；加

大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；開展「人工智能＋」行動，促進「人工智能＋消

費」；鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度等。



４﹒ 國家發改委副主任李春臨今日在發布會上就《提振消費專項行動方案》表示，此前的消費

政策大多從供給側入手，這次行動方案在需求側加大政策力度，著力促進居民增收減負，還首次

在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預期更

穩、信心更強。他並指，有關育兒補貼、勞動工資等政策，相關職能部門正在積極加緊制定，後

續會陸續出台。人行信貸市場司負責人車士義則稱，人行將會同金融監管等部門，研究出台金融

支持擴大消費的專門文件，引導金融機構從消費供給和需求兩端，積極滿足各類主體多樣化的資

金需求。



５﹒ 國家統計局今日公布２月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測

算，２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第四個月縮窄至４﹒８％；環比下

降０﹒１％，上兩月環比均持平。經測算，２月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲

的有１８個（上月２４個）；下跌４５個（上月４２個）；持平的有７個（上月４個）。



６﹒ 據通義千問官方微博消息，今日，阿里通義千問最新開源的推理模型ＱｗＱ－３２Ｂ，在

國際權威測評榜ＬｉｖｅＢｅｎｃｈ中，超越ＯｐｅｎＡＩ－ＧＰＴ－４﹒５－ｐｒｅｖｉｅｗ

、Ｇｏｏｇｌｅ－Ｇｅｍｉｎｉ２﹒０、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１等國內外頂尖模型，衝進全球

前五，成為「全球性能Ｎｏ﹒１的開源模型」。



７﹒ 百度發表新一代文心大模型４﹒５（ＥＲＮＩＥ ４﹒５）和文心大模型Ｘ１，並已在文

心一言網站上線，昨（１６日）起免費向用戶開放，比早前預告４月１日免費開放再提前。據介

紹，文心大模型４﹒５是百度首個原生多模態大模型，其多模態理解、文本和邏輯推理能力顯著

提升，在多項測試中表現優於ＧＰＴ－４ｏ或ＧＰＴ－４﹒５，ＡＰＩ調用價格僅為

ＧＰＴ４﹒５的１％；Ｘ１為第一個自主運用工具的深度思考模型，效能媲美ＤｅｅｐＳｅｅｋ

－Ｒ１，並增加多模態、多工具調用能力，ＡＰＩ調用價格約為Ｒ１的一半。



８﹒ 中國信通院數據顯示，２０２５年１月，國內市場手機出貨量２７２４﹒３萬部，同比下

降１４﹒３％；其中，５Ｇ手機２３６３﹒８萬部，同比下降９﹒７％，佔同期手機出貨量的

８６﹒８％。品牌構成方面，當月國產品牌手機出貨量２２８４﹒５萬部，同比下降１２﹒９％

，佔同期手機出貨量８３﹒９％；上市新機型３５款，同比增長２５﹒０％，佔同期手機上市新

機型數量９７﹒２％。（ｓｌ）

