《鍾之日記》恒指上兩萬四，理想績後捱沽

《鍾之日記》３月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國財政部長表示「無法保證」美國不會出現經濟衰退，關稅憂慮也令美國消費者信心急劇

下滑，而通脹預期則跳升，隔晚美股收漲，美元回落。內地周末出台《提振消費專項行動方案》

，市場預期短期加碼刺激，港股今早高開逾２００點，重返兩萬四。隨後內地公布首兩月工業增

加值、零售及固投數據均勝預期，Ａ股一度衝高，恒指亦升近四百點，不過，滬深消費板塊對《

方案》反應平平，拖累港股午後升幅收窄，恒指全日收報２４１４５，升１８５點或０﹒８％，

主板成交逾２４４８億元。



＊Ａ股兩連升，成交縮逾一成＊



中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月經濟數據整體優於預期，其中工業增加值同比增長

５﹒９％，固定資產投資同比增長４﹒１％，均好於預期，消費同比增速持平於預估值。但城鎮

調查失業率創兩年以來最高水平。統計局新聞發言人稱，實現５％左右的經濟增長預期目標，絕

非輕而易舉，需要付出艱苦努力。一季度經濟運行有望保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。



今日市場小幅震盪，滬指全天收升０﹒１９％，兩連升，收報３４２６﹒１３點，深成指跌

０﹒１９％，創業板指跌０﹒５２％；滬深兩市全天成交額１﹒５７萬億元人民幣，較上個交易

日縮量１２％。



分析人士指出，經濟起步平穩，支持對中國政策面將維持當前立場的判斷，決策者需要時間

評估美國貿易政策的衝擊。預計中國將維持當前政策立場，目前沒有通過降準降息放鬆貨幣政策

的緊迫性。



盤面上，環保股收漲２﹒４％，領先行業板塊。消費板塊衝高回落，個別乳業股仍強。中辦

、國辦周末印發《提振消費專項行動方案》，稱要加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制

度；拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市；同時，要更好滿足住房消費需求，持續用力推動

房地產市場止跌回穩。建材及房地產板塊揚，其中衢州發展（滬：６００２０８）及光明地產

（滬：６００７０８）升停。



＊理想績後跌７％最差藍籌，仍獲機構力撐＊



理想汽車（０２０１５）績後受壓，今早低開４﹒２％，收盤挫７﹒１５％，報１０５﹒１

元，為表現最差藍籌。



理想汽車上周五（１４日）公布，去年第四季收入按年增６％至４４３億元人民幣，創季度

新高，經調整盈利減少１２％至４０億元人民幣，亦勝預期。去年營收達１４４５億元人民幣，

按年增１６﹒６％，創新高；淨利潤為８０億元人民幣，按年跌３１﹒９％。此外，預料今年首

季收入按年減少最多８﹒７％，將是其自港股上市以來首見。



不過，理想汽車績後仍獲多間機構力撐。美銀證券重申理想汽車「買入」評級，目標價由

１２１元上調至１２５元。該行稱理想汽車毛利率管理良好，且自由現金流強勁。



中信證券維持理想汽車「買入」評級，看好公司的投資價值，維持港股目標價１５１元。中

金則稱，對理想的新車型及人工智能策略持樂觀態度，維持港股目標價１５５元及美股目標價

４０美元，維持「跑贏大市」評級。



＊內地全力促消費，內需股見漲＊



內地今年首兩月經濟數據開局良好，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管面臨一些風險

和挑戰，但是中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，一季度經濟運行有望保持總體

平穩、「穩中有進」的發展態勢。他並稱，２月份消費者信心指數升至８８﹒４，比上月高

０﹒９個百分點，連續三個月在回升。



市場分析認為，刺激措施對於保持復甦勢頭仍然至關重要。中辦、國辦近日印發《提振消費

專項行動方案》，部署了八方面３０項重點任務。國家發展改革委副主任李春臨在新聞發布會上

表示，此前的消費政策大多從供給側入手，強調以供給引領創造需求。這次行動方案在需求側加

大政策力度，著力促進居民增收減負。比如，提出促進工資性收入合理增長，包括延續實施失業

保險穩崗返還政策，支持企業穩定就業崗位；科學合理提高最低工資標準等。再比如，《方案》

首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預

期更穩、信心更強。



花旗報告稱，雖然地方政府的具體落地仍需時間，但預計這些政策將提振市場對中國消費板

塊的信心。花旗調整行業首選股，非必需消費品中首選安踏（０２０２０）、海底撈

（０６８６２）、周大福（０１９２９）等；必需消費品中首選百威亞太（０１８７６）、蒙牛

（０２３１９）、農夫山泉（０９６３３）、頤海國際（０１５７９）。



內需股見漲，周大福上漲４﹒６％，為表現第二好藍籌；頤海國際收漲４﹒８％，百威亞太

彈３﹒５％，李寧（０２３３１）也升近３﹒５％，康師傅（００３２２）揚２﹒１％，海底撈

升約２％，農夫山泉升０﹒７％，蒙牛微升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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