《Ａ股焦點》寧德時代跌１％，去年營收降近一成，淨利增一成半

《經濟通通訊社１７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）上周五晚（１４日）發布年報

，公司２０２４年營業收入為３６２０﹒１３億元（人民幣．下同），同比下降９﹒７０％；歸

屬於上市公司股東的淨利潤為５０７﹒４５億元，同比增長１５﹒０１％。



值得一提的是，這是寧德時代自２０１８年上市以來營收首次出現下滑，但寧德時代的淨利

潤卻打破歷史紀錄。



寧德時代今早高開低走，現跌０﹒９３％，報２５９﹒５６元。



同日，寧德時代表示，擬以２０２４年度公司合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤的

５０％，即約２５３﹒７億元作為分配額實施年度現金分紅及特別現金分紅。除去已於２０２５

年１月提前實施部分特別現金分紅，寧德時代股東們還將獲得１９９﹒８億元的年度現金分紅及

特別現金分紅，全體股東每１０股可獲派發現金分紅４５﹒５３元（含稅）。



此外，寧德時代及控股子公司擬使用不超過４００億元自有閒置資金進行委託理財，購買投

資期限不超過１２個月的安全性高、流動性好的低風險理財產品。公司及控股子公司投資的委託

理財產品，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的的投資。（ｊｑ）

