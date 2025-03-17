《Ａ股焦點》居然智家升３％，與優必選合作，擬購其五百台機器人

《經濟通通訊社１７日專訊》居然智家（深：０００７８５）與優必選（０９８８０）昨日

（１７日）宣布簽訂戰略合作協議。雙方將推動智能家居行業智能化升級，將智能機器人全面融

入家居產業及家庭場景。



截至中午收盤，居然智家升２﹒９５％，報４﹒８９元人民幣。



＊雙方計劃聯合開發裝修機器人＊



根據協議，雙方將共同推進人形機器人在居然智家新零售門店等商業銷售場景的應用。居然

智家擬於２０２５年底前採購部署５００台優必選仿真人形機器人，提升客戶購物體驗。居然智

家也將對優必選的仿真人形機器人進行推廣，在戰略合作目標期內計劃銷售１００００台。



雙方還計劃基於優必選在人形機器人核心技術上的優勢，結合居然智家在家裝領域的場景需

求及ＡＩ設計、智能裝修經驗，聯合開發裝修機器人，推動居然智家家裝業務商業模式轉型。隨

著合作的開啟，優必選科技的人形機器人將進駐居然智慧家銷售，推進人形機器人在居然智家新

零售門店等商業銷售場景的應用。



資料顯示，居然智家公司原名「居然之家」，於去年１２月宣布改名。它是中國家居企業及

商業連鎖品牌，截至２０２４年６月３０日，已在全國及海外累計開業家居賣場４０９家、購物

中心４家、現代百貨店４家，以及各類超市１６３家。（ｊｑ）

