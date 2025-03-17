《Ａ股焦點》百亞股份近跌停，旗下品牌涉違規翻新衛生巾、紙尿褲

《經濟通通訊社１７日專訊》百亞股份（深：００３００６）今日開盤跌停，現跌

９﹒７１％，報２３﹒０５元人民幣。



消息面上，每年３月１５日是國際消費者權益日，２０２５年央視「３．１５」晚會曝光衛

生巾、紙尿褲殘次料被翻新「二次銷售」亂象，其中提及百亞股份旗下品牌「自由點」和「好之

」。深交所對此高度關注，昨日（１６日）早間向百亞股份下發了關注函。



３月１５日晚間，百亞股份旗下衛生巾品牌自由點發布聲明稱，堅決打擊非法回收、翻新、

銷售殘次品以及製假售假違法行為，針對此次「３．１５」晚會提及的梁山希希紙製品有限公司

違法回收「自由點」殘次料翻新售假行為，已成立專項調查組進行全面調查並將在第一時間向公

安機關報案。



據央視「３．１５」晚會的報道，希希紙製品負責人聲稱私下買通正規企業員工，向對方收

購正規企業原本應該銷毀的不合格衛生巾、紙尿褲，再從中挑選出相對完整且沒有明顯污漬的重

新包裝售賣。



根據百亞股份２０２４年半年報，該公司主要從事一次性個人衛生用品的研發、生產和銷售

，產品主要涵蓋衛生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等領域，旗下擁有「自由點」、「好之」、

「丹寧」等知名品牌。



「自由點」衛生巾是百亞股份最核心的產品，也佔據了絕大部分營收。根據尼爾森的統計數

據，在２０２４年上半年度全國銷售額份額排名中，百亞股份「自由點」品牌衛生巾產品的市場

份額在本土衛生巾品牌中排名第二。（ｊｑ）

