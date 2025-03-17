《駐京專電》人行：研究出台金融支持擴大消費的專門文件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行信貸市場司負責人車士義在國新

辦發布會上表示，人行將會同金融監管等部門，研究出台金融支持擴大消費的專門文件，強化金

融與財政政策、產業政策的協同，引導金融機構從消費供給和需求兩端，積極滿足各類主體多樣

化的資金需求。



他表示，首先，實施好適度寬鬆的貨幣政策，為擴大消費營造良好的金融環境。按照中央「

實施更加積極有為的宏觀政策」要求，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整

優化政策力度和節奏。綜合運用準備金、再貸款再貼現、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保

持流動性充裕。研究創設新的結構性貨幣政策工具，加大消費重點領域低成本資金支持。



＊推動金融與財政貼息、減稅降費等政策共同發力＊



其次，打好消費政策組合拳，支持消費供給提質惠民。強化部門協同配合，加大對文旅、養

老、體育等消費重點領域經營主體的金融支持，促進消費相關產業、相關企業發展壯大。加強對

消費基礎設施、商貿流通體系建設等專業化金融服務，促進提升消費供給質量和能效。推動金融

與財政貼息、減稅降費等政策共同發力，支持增加高質量消費產品和服務供給，提升人民群眾消

費滿意度。



＊圍繞以舊換新研究推出有針對性的金融產品＊



第三，優化金融產品和服務，滿足差異化消費需求。引導金融機構圍繞以舊換新、智能產品

、冰雪運動等新消費場景，研究推出有針對性的金融產品。鼓勵金融機構根據客戶需求和風險特

徵進行產品創新和差異化定價，為高校畢業生、新市民、自由職業者等群體適度減免相關費用、

優化金融服務。持續推進支付便利化建設，聚焦食、住、行、遊等消費場景，為老年人、外籍來

華人員等消費者提供高效、便捷的消費支付體驗。



最後，拓寬金融機構資金來源，擴大消費領域資金供給。積極支持金融機構發行金融債券用

於消費領域。支持金融機構以消費貸款、汽車貸款為基礎資產，開展資產證券化業務，加大汽車

貸款、消費貸款投放。擴大櫃台債券投資品種，拓寬居民財產性收入渠道用於消費。

