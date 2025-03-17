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AH股新聞

17/03/2025 10:21

【聚焦數據】內地首２月原煤生產增速加快，同比增長７﹒７％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今日公布，今年１－２月份，規模以上工業（以下
簡稱規上工業）原煤、天然氣生產增速加快，原油、電力生產基本穩定。
　
　　具體來看，原煤生產增速加快。１－２月份，規上工業原煤產量７﹒７億噸，同比增長
７﹒７％，增速比上年１２月份加快３﹒５個百分點；日均產量１２９７萬噸。
　
　　原油生產基本穩定。１－２月份，規上工業原油產量３５０４萬噸，同比下降０﹒２％；日
均產量５９﹒４萬噸。
　
　　原油加工增速加快。１－２月份，規上工業原油加工量１１９１７萬噸，同比增長２﹒１％
，增速比上年１２月份加快１﹒５個百分點；日均加工２０２﹒０萬噸。
　
　　同期，天然氣生產穩定增長。首２月規上工業天然氣產量４３３億立方米，同比增長
３﹒７％，增速比上年１２月份加快０﹒１個百分點；日均產量７﹒３億立方米。
　
＊電力生產同比降１﹒３％，火電降幅擴大＊
　
　　至於規上工業電力生產略有下降。１－２月份，規上工業發電量１４９２１億千瓦時，同比
下降１﹒３％；日均發電２５２﹒９億千瓦時，同比增長０﹒４％。
　
　　分品種看，１－２月份，規上工業風電增速加快，水電、核電、太陽能發電增速放緩，火電
降幅擴大。其中，規上工業火電同比下降５﹒８％，降幅比上年１２月份擴大３﹒２個百分點；
規上工業水電增長４﹒５％，增速放緩１﹒０個百分點；規上工業核電增長７﹒７％，增速放緩
３﹒７個百分點；規上工業風電增長１０﹒４％，增速加快３﹒８個百分點；規上工業太陽能發
電增長２７﹒４％，增速放緩１﹒１個百分點。（ｒｙ）

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