《中國要聞》浙江建立實施生育補貼制度，鼓勵發放結婚消費券

《經濟通通訊社１７日專訊》浙江省人民政府辦公廳關於印發大力提振和擴大消費專項行動

實施方案的通知。其中提到，根據國家部署，建立實施生育補貼制度，為符合條件的生育家庭發

放生育補貼。鼓勵有條件的地方發放結婚消費券、托育券，開展普惠托育基本公共服務。



＊支持汽車置換，購新能源車最高補貼１﹒５萬＊



通知還提到，支持汽車置換更新，新能源汽車最高補貼１﹒５萬元（人民幣．下同）╱輛、

燃油車最高補貼１﹒３萬元╱輛。提高汽車貸款最高發放比例，優化汽車金融服務流程。

２０２５年，新建新能源汽車公共充電樁２萬個以上，其中農村１萬個以上；新改建農村公路

１０００公里。



此外，方案將深入推進「好房子」建設，鼓勵地方優化容積率計算等規定，因地制宜增加改善

性住房供給，有序推進現房銷售，推動構建房地產發展新模式。支持繳存人提取個人賬戶住房公

積金支付購買新建商品房首付款。推動落實住房交易稅費優惠政策，加大信貸支持力度。加大專

項債券用於土地儲備力度。鼓勵地方國有企業以合理價格按需收購已建成存量商品房。２０２５

年，實施城中村改造６萬戶。（ｒｙ）

