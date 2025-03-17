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AH股新聞

17/03/2025 11:10

《中國要聞》浙江建立實施生育補貼制度，鼓勵發放結婚消費券

　　《經濟通通訊社１７日專訊》浙江省人民政府辦公廳關於印發大力提振和擴大消費專項行動
實施方案的通知。其中提到，根據國家部署，建立實施生育補貼制度，為符合條件的生育家庭發
放生育補貼。鼓勵有條件的地方發放結婚消費券、托育券，開展普惠托育基本公共服務。
　
＊支持汽車置換，購新能源車最高補貼１﹒５萬＊
　
　　通知還提到，支持汽車置換更新，新能源汽車最高補貼１﹒５萬元（人民幣．下同）╱輛、
燃油車最高補貼１﹒３萬元╱輛。提高汽車貸款最高發放比例，優化汽車金融服務流程。
２０２５年，新建新能源汽車公共充電樁２萬個以上，其中農村１萬個以上；新改建農村公路
１０００公里。
　
　此外，方案將深入推進「好房子」建設，鼓勵地方優化容積率計算等規定，因地制宜增加改善
性住房供給，有序推進現房銷售，推動構建房地產發展新模式。支持繳存人提取個人賬戶住房公
積金支付購買新建商品房首付款。推動落實住房交易稅費優惠政策，加大信貸支持力度。加大專
項債券用於土地儲備力度。鼓勵地方國有企業以合理價格按需收購已建成存量商品房。２０２５
年，實施城中村改造６萬戶。（ｒｙ）

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