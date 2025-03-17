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AH股新聞

17/03/2025 10:16

《中國房產》統計局：２月７０城樓價按年跌幅再收窄，一線按月升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布２０２５年２月份商品住宅銷售價格變動情況
。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年２月份，從環比看，受春節銷售
淡季等因素影響，７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格總體穩中略降，其中一線城市
新建商品住宅銷售價格上漲。從同比看，各線城市商品住宅銷售價格降幅均繼續收窄。
　
＊一線城市新樓價格按月微升，二手樓價回落＊
　
　　２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。其中，北京
、上海和深圳分別上漲０﹒１％、０﹒２％和０﹒４％，廣州下降０﹒２％。一線城市二手住宅
銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％。其中，深圳上漲０﹒３％，北京持平，上
海、廣州分別下降０﹒４％和０﹒３％。
　
　　２月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為持平；二手住宅環比
下降０﹒４％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降
０﹒３％，降幅擴大０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。
　
＊各線城市一二手樓價同比降幅均收窄＊
　
　　２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降３﹒０％，降幅比上月收窄０﹒４個百分
點。其中，上海上漲５﹒６％，北京、廣州和深圳分別下降５﹒５％、７﹒８％和４﹒４％。一
線城市二手住宅銷售價格同比下降４﹒９％，降幅收窄０﹒７個百分點，其中北京、上海、廣州
和深圳分別下降２﹒９％、２﹒１％、９﹒４％和５﹒３％。
　
　　２月份，二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降４﹒７％和７﹒４％，降
幅比上月分別收窄０﹒３個和０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比
分別下降５﹒９％和８﹒０％，降幅分別收窄０﹒１個和０﹒２個百分點。（ｊｑ）

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