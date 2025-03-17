《中國要聞》英媒：中國邀請跨國企業高管與習近平月底會晤

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》引述英國《金融時報》報道稱，中國邀請跨國企業

高管本月與國家主席習近平會晤。



知情人士表示，習近平與商界領袖的此次會晤可能會在中國發展高層論壇之後，於３月２８

日舉行。此次會晤和受邀者名單仍在協商，因為中國發展高層論壇將於３月２３至２４日舉行，

而許多執行長不願論壇結束後等在北京。



其中一位知情人士表示，一些受邀參加習近平會晤的人士可能會取消論壇的出席，預計此次

會晤將有大約２０名或更多商界領袖出席。



據了解，２０２４年３月，習近平曾在北京會見包括黑石、高通ＣＥＯ在內的一批美國商界

領袖，呼籲其投資中國。一位知情人士透露，今年受邀出席會晤的高管預計將來自更多國家，包

括英國和歐洲。北京當局已與計劃參加中國發展高層論壇的企業高管進行接觸。



報道稱，從城堡的Ｋｅｎ Ｇｒｉｆｆｉｎ到滙豐新任行政總裁艾橋智（Ｇｅｏｒｇｅｓ

Ｅｌｈｅｄｅｒｙ），數十位國際商界領袖預計將齊聚北京出席年度峰會。知情人士表示，論壇

的初步出席名單大約有７２位高管，包括黑石的Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｃｈｗａｒｚｍａｎ、輝瑞

的Ａｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ、高通的Ｃｒｉｓｔｉａｎｏ Ａｍｏｎ、渣打的溫拓思

（Ｂｉｌｌ Ｗｉｎｔｅｒｓ）等。（ｊｑ）

