《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒３３％，提振消費專項行動方案出爐

《經濟通通訊社１７日專訊》內地周日（１６日）發布《提振消費專項行動方案》，計劃通

過增收減負來提升消費能力，措施還包括穩定股票和房地產市場，以及鼓勵生育。滬深股市今早

集體高開，滬綜指高開０﹒３３％，報３４３０﹒８１點，深成指高開０﹒２８％，創業板高開

０﹒１９％。



２月份新增貸款數據疲軟，但政府債券發售提振整體信貸，社融規模存量略有回升。惟新貸

款和社會融資規模的月度增幅均弱於預期。國家統計局今日上午將公布１－２月重磅經濟數據，

市場機構預估，受春節因素導致工作日少於上年同期及高基數的影響，內地首２月規模以上工業

增加值同比增速料從去年１２月的６﹒２％回落至５﹒３％，將創去年１０月以來新低，顯示復

甦之路依舊坎坷。



２０２５政府工作報告強調促消費振內需的重要性，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近

日印發《提振消費專項行動方案》，部署了八方面３０項重點任務，包括促進工資性收入合理增

長，研究建立育兒補貼制度，加大消費品以舊換新支持力度，多措並舉穩住股市，以及持續用力

推動房地產市場止跌回穩等。



方案提出，在穩住股市方面，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金

、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央

企國企控股上市公司市值管理。還要依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等

行為。同時，要加大消費品以舊換新支持力度。用好超長期特別國債資金，支持地方加力擴圍實

施消費品以舊換新，推動汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品綠色化、智能化升級，實施手機、

平板、智能手錶（手環）三類數碼產品購新補貼。



今日下午國新辦將舉行新聞發布會，介紹提振消費有關情況，盤初消費股全面造好，保險、

證券板塊相對走低。（ｒｙ）

