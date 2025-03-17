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AH股新聞

17/03/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２８％，地產、乳業股彈

　　《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市早間走勢分化，滬指維持紅盤運行，創業板指走勢較
弱。滬指上午收升０﹒２８％，深成指跌０﹒１６％，創業板亦跌０﹒５１％。兩市半日成交
１０４２５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減少２６２億元或２﹒５％。
　
　　中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，部署８方面３０項重
點任務，包括城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消
費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動、完善支
持政策。
　
　　方案雖以提振消費為目的，亦涵蓋房地產相關措施，包括要持續用力推動房地產市場止跌回
穩、加力實施城中村和危舊房改造、充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。當局亦計劃允許專項
債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房，以及適時降低住房公積金貸款利率等。房地
產股多數向好，衢州發展（滬：６００２０８）、光明地產（滬：６００７０８）升停封板。
　
　　方案提到開展消費能力保障支持行動時，要求加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制
度。乳業等相關消費股延續強勢，陽光乳業（深：００１３１８）、皇氏集團
（深：００２３２９）、貝因美（深：００２５７０）漲停，熊貓乳品（深：３００８９８）股
價飆近１４％。（ｒｙ）

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