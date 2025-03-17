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AH股新聞

17/03/2025 15:01

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１９％，前兩月經濟數據整體勝預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國２０２５年經濟開局平穩，１－２月經濟數據整體優於預
期，其中工業增加值同比增長５﹒９％，固定資產投資同比增長４﹒１％，均好於預期，消費同
比增速持平於預估值。但城鎮調查失業率創兩年以來最高水平。統計局新聞發言人稱，實現５％
左右的經濟增長預期目標，絕非輕而易舉，需要付出艱苦努力。一季度經濟運行有望保持總體平
穩、穩中有進的發展態勢。
　
　　今日市場小幅震盪，滬指全天收升０﹒１９％，兩連升，收報３４２６﹒１３點，深成指跌
０﹒１９％，創業板指跌０﹒５２％；滬深兩市全天成交額１﹒５７萬億元（人民幣．下同），
較上個交易日縮量２１８８億元或１２％。
　
　　分析人士指出，經濟起步平穩，支持對中國政策面將維持當前立場的判斷，決策者需要時間
評估美國貿易政策的衝擊。「宏觀數據有喜有憂，」保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智
威稱。工業、投資和消費等經濟活動數據顯示出一致信號且超出預期，但失業率意外升至兩年高
點；失業率通常是一個滯後指標，若未來數月財政政策更加積極，有助於經濟活動保持活躍，失
業率也會有所改善。
　
　　「預計中國將維持當前政策立場，目前沒有通過降準降息放鬆貨幣政策的緊迫性。」他稱，
鑒於貿易前景不確定性，決策者可能等待數月，選擇一個更好的時機降息。
　
　　盤面上，環保股收漲２﹒４％，領先行業板塊。消費板塊衝高回落，個別乳業股仍強，陽光
乳業（深：００１３１８）、貝因美（深：００２５７０）漲停。中辦、國辦周末印發《提振消
費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼
制度；拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市；要加大消費品以舊換新支持力度；同時，要更
好滿足住房消費需求，持續用力推動房地產市場止跌回穩。建材及房地產板塊揚，其中衢州發展
（滬：６００２０８）及光明地產（滬：６００７０８）升停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９９６﹒７９　　－０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４２６﹒１３　　＋０﹒１９　　　　６３９３﹒５０　　
　　深證成指　　１０９５７﹒８２　－０﹒１９　　　　９３３６﹒５５　　
　　創業板指　　２２１５﹒１３　　－０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０８３﹒２１　　－０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７４﹒０９　　＋１﹒１１　　　　　２﹒０２　　　　
　　深證Ｂ指　　１２３９﹒９１　　＋０﹒８１　　　　　０﹒７３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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