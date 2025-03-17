《海納智見》２月下旬以來美股調整顯著，標普５００、納斯達克最大跌幅達１０﹒１％、

１４﹒３％。而Ａ股和港股表現亮眼，年初以來恒生科技最大漲幅為４８﹒７％、萬得全Ａ為

１４﹒０％。其中０３╱１０時納斯達克大跌４％，帶動歐洲、日韓等地股市走弱，但０３╱

１１萬得全Ａ和恒生科技指數卻低開高走，最終收漲。近期中美股市間的冷熱差異使得市場對於

東升西降、外資重估中國的討論再度熱烈，那麼美股大跌對於Ａ股真是好事嗎？本文對此進行討

論。



２０００年來美股８次大跌，Ａ股港股表現均不佳。近期美國衰退的敍事發酵是導致美股下

跌誘因，２月下旬以來受特朗普關稅政策反覆、美國政府大幅裁員等因素影響，市場對美國經濟

前景的擔憂逐漸加深。美股下跌的同時，國內財政加力和Ｄｅｅｐｓｅｅｋ突破等宏觀和產業層

面積極因素催化下，Ａ股和港股等中國資產「這邊風景獨好」，明顯跑贏美股。那麼後續美股走

弱如演繹為大跌，對Ａ股有何影響？我們以史為鑑對此進行回顧。２０００年來美股大跌時，Ａ

股港股表現不佳。我們將標普５００下跌超過１５％時稱為大跌，２０００年以來美股大跌共計

８次，發現美股走熊背後往往是美國宏觀經濟和微觀盈利雙雙走向衰退。當美股大幅下跌時，Ａ

股和港股通常不佳，而且跌幅並不小，美股８次下跌中Ａ股跌幅均值為２５﹒３％、港股為

２８﹒７％，與美股跌幅均值的２９﹒０％相差不大。



地球是圓的，美股如大跌其他市場難獨善其身。美國經濟體量佔比高，全球影響力大。美國

是全球最大經濟體，同時美國在消費市場、科技創新、金融體系等領域同樣具備很大的全球影響

力。美國是全球最大消費國，而中國是全球最大製造國，美國消費市場的高端化需求與中國製造

的規模化優勢形成互補，因此中美之間經濟聯繫更為緊密。從貿易依賴度數據看，２４年中國對

美出口佔總出口的比重為１４﹒７％，中美貿易額佔中國貿易額比重為１１﹒２％，美國仍然是

中國僅次於歐盟和東盟的第三大貿易對象。美股大跌意味美國經濟差，全球權益資產均難獨善其

身。若美股出現持續性大跌，背後往往是美國宏觀經濟和微觀盈利雙雙走向衰退。而美國經濟具

備全球重要性，與中國也有很高相關性，其經濟衰退和股市動蕩將通過國際貿易、金融市場等渠

道傳導至全球，屆時全球經濟和股市也會受到負向衝擊。



自勝者強，最佳情景是美股震蕩、Ａ股港股漲。參考１９７０ｓ日股、２０００ｓ Ａ股港

股跑贏美股的歷史經驗，其背後的核心驅動力是日本和中國經濟的崛起，正所謂自勝者強。

１９７０ｓ美國經濟增速放緩，而日本經濟同期飛速發展，經濟基本面的相對變化也映射到股市

上，１９６８－１９８２年日經２２５較標普５００指數的超額收益為３１１個百分點。

２０００ｓ中美之間經濟體量的差距迅速收窄，中國ＧＤＰ佔美國比重從２０００年的１２％上

升至１１年的４８％，Ａ股和港股也明顯跑贏了震蕩走平的美股，２０００－２０１１年萬得全

Ａ較標普５００指數的超額收益為９４個百分點、恒生指數較標普５００指數的超額收益為４９

個百分點。２０１１年以來，中國經濟增長中樞逐漸下滑，而美國科技和消費產業的優勢使得美

股企業盈利仍然向上，因此２０１１－２４年美股明顯跑贏Ａ股。現在，ＡＩ革命助力中國新舊

動能轉換，且地產周期調整較充分。如果全球經濟整體平穩，中國基本面可能類似０１－０５年

，逐漸觸底回升，中國資產有望再次重估。



風險提示：歷史表現並不代表未來，中美經貿關係加速脫勾。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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