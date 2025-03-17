《Ａ股焦點》廣東組建ＡＩ與機器人產業投資基金，機器人股拉漲

《經濟通通訊社１７日專訊》３月１６日，在廣東省委金融辦、省工信廳及省國資委的指導

下，恆健控股公司與中國工商銀行廣東省分行、工銀金融資產投資有限公司舉行合作協議簽約儀

式，共同推動組建總規模１００億元（人民幣．下同）的人工智能與機器人產業投資基金。



該基金是在國家進一步擴大金融資產投資公司（ＡＩＣ）股權投資試點後，由廣東省金融系

統和國資系統共同組建的首支廣東省屬ＡＩＣ股權投資基金。根據協議，人工智能與機器人產業

投資基金總規模１００億元，首期規模２０億元，將重點圍繞省內外人工智能、機器人等科技創

新和先進制造領域產業鏈進行投資布局，為相關項目提供行業上下遊資源以及相關服務賦能，助

力加快發展壯大新質生產力。



Ａ股機器人概念午後拉漲，索辰科技（滬：６８８５０７）、信質集團

（深：００２６６４）升停，漢威科技（深：３００００７）漲１２％，瑞迪智驅

（深：３０１５９６）升超９％，龍溪股份（滬：６００５９２）及雙林股份

（深：３００１００）升幅均超８％，微光股份（深：００２８０１）、智微智能

（深：００１３３９）、杭齒前進（滬：６０１１７７）跟漲。（ｒｙ）

