《中國要聞》提振消費行動方案出爐，八大方面助增收擴消費穩市場

《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動

方案》。方案內容分為八個方面，包括七大行動以及完善支持政策措施，其中提出，要拓寬財產

性收入渠道，多措並舉穩住股市；持續用力推動房地產市場止跌回穩；加大生育養育保障力度，

研究建立育兒補貼制度；開展「人工智能＋」行動，促進「人工智能＋消費」；鼓勵金融機構在

風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度等。



＊多措並舉穩住股市，推動二手商品流通試點建設＊



七大行動分別為「城鄉居民增收促進行動」、「消費能力保障支持行動」、「服務消費提質

惠民行動」、「大宗消費更新升級行動」、「消費品質提升行動」、「消費環境改善提升行動」

及「限制措施清理優化行動」。其中提出，要促進工資性收入合理增長，多措並舉促進農民增收

，扎實解決拖欠帳款問題，並要拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備

和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業

年金基金等中長期資金入市堵點；進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。



此外又提出，要加大消費品以舊換新支持力度。用好超長期特別國債資金，支持地方加力擴

圍實施消費品以舊換新；推動二手商品流通試點建設，培育多元化二手商品流通主體，創新二手

商品流通方式。



＊持續用力推動樓市止跌回穩，適時降低住房公積金貸款利率＊



更好滿足住房消費需求。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造

，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性

住房。落實促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策。適時降低住房公積金貸款利率。擴大住

房公積金使用範圍，支持繳存人在提取公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸

款，加大租房提取支持力度，推進靈活就業人員繳存試點工作。



延伸汽車消費鏈條。開展汽車流通消費改革試點，拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等

汽車後市場消費。培育壯大二手車經營主體。加強汽車領域信息共享，支持第三方二手車信息查

詢平台發展，促進二手車放心便利交易。



＊研究建立育兒補貼制度，全面實施個人養老金制度＊



方案並提出，研究建立育兒補貼制度，指導有條件的地方將參加職工基本醫療保險的靈活就

業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險。強化教育支撐，擴大學齡人口淨流入城鎮的教

育資源供給。提高醫療養老保障能力，健全基本養老保險待遇合理調整機制。全面實施個人養老

金制度。推動取消靈活就業人員在就業地參加基本養老、醫療保險的戶籍限制，擴大職業傷害保

障試點。



＊促進「人工智能＋消費」，有序發展低空旅遊等低空消費＊



另外，方案表示要支持新型消費加快發展。深入實施數字消費提升行動，大力培育品質電商

。開展「人工智能＋」行動，促進「人工智能＋消費」，加速推動自動駕駛、智能穿戴、超高清

視頻、腦機接口、機器人、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高成長性消費新賽道

。開展健康消費專項行動。加快完善低空經濟監管體系，有序發展低空旅遊、航空運動、消費級

無人機等低空消費。不斷豐富郵輪航線和旅遊產品，推進遊艇登記註冊和報備便利化。



＊鼓勵地方探索設置中小學春秋假＊



方案還提出，保障休息休假權益。嚴格落實帶薪年休假制度，將帶薪年休假執行情況作為工

會維護職工權益的重要內容。鼓勵帶薪年休假與小長假連休，實現彈性錯峰休假。依法保障勞動

者休息休假權益，不得違法延長勞動者工作時間。鼓勵有條件的地方結合實際探索設置中小學春

秋假。



＊探索開展有獎發票活動＊



完善支持政策措施方面，則包括強化信貸支持。鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消

費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率。支持金融機構按照市場化法治化原則優

化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作。完善消費配套保障措施。鼓勵各級工會將經費用

於節日慰問品、職工健身、文化體育等消費領域。加力實施消費幫扶，加強產銷精準對接。探索

開展有獎發票活動。（ｓｌ）

