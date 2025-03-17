《中國要聞》中英能源對話北京舉行，簽備忘錄重點合作電池儲能等

《經濟通通訊社１７日專訊》國家能源局網站今日發文指，國家能源局局長王宏志今日與英

國能源安全與淨零內閣大臣文立彬在北京共同主持召開第八次中英能源對話。雙方圍繞清潔能源

技術、能源轉型路徑、能源安全、國際能源治理等議題深入交換了意見。



王宏志表示，中英能源領域共同利益廣泛，合作基礎良好，願與英方積極落實兩國領導人重

要共識，推動中英能源合作取得更多互利共贏成果。文立彬表示，期待通過中英能源對話等機制

加強兩國能源領域交流，共同為全球應對氣候變化做出更大貢獻。



會後，王宏志與文立彬共同簽署了《中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄》，明確將電力

市場改革及電網、電池儲能、海上風電、碳捕集、利用和封存（ＣＣＵＳ）、清潔低碳與可再生

氫等作為重點合作領域。配合此次對話，雙方還將召開中英電力市場專題研討會、第十屆中英海

上風電產業合作指導委員會年度工作會議暨十周年合作發展研討會、中英能源領域碳捕集、利用

與封存（ＣＣＵＳ）研討會等３場邊會活動，深入交流相關領域實踐，探討務實合作機遇。



文立彬自上周五（１４日）起訪問中國４天。他是８年來首位訪華的英國能源大臣，也是英

國工黨政府去年１０月上台以來第３名訪華的內閣要員。（ｓｌ）

