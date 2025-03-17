【聚焦數據】內地首２月社會消費品零售總額增４％，符合預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，首２月社會消費品零售總額８３７３１億元

（人民幣．下同），同比增長４％，增速符合預期，比上年全年加快０﹒５個百分點，比去年

１２月則加快０﹒３個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額７６８３８億元，增長

４﹒８％。



按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額７２４６２億元，增長３﹒８％；鄉村消費品零售

額１１２６９億元，增長４﹒６％。



按消費類型分，商品零售額７３９３９億元，增長３﹒９％；餐飲收入９７９２億元，增長

４﹒３％。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用

品類商品零售額分別增長１１﹒５％、２５﹒０％。



消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、家具類、家用

電器和音像器材類商品零售額分別增長２６﹒２％、２１﹒８％、１１﹒７％、１０﹒９％。



全國網上零售額２２７６３億元，同比增長７﹒３％。其中，實物商品網上零售額

１８６３３億元，增長５﹒０％，佔社會消費品零售總額的比重為２２﹒３％。



從環比看，２月社會消費品零售總額比上月增長０﹒３５％。１－２月，服務零售額同比增

長４﹒９％。（ｓｌ）

