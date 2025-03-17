【聚焦數據】內地首２月固定資產投資增４﹒１％，高於預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，首２月全國固定資產投資５２６１９億元（

人民幣．下同），同比增長４﹒１％，增速高於預期的３﹒６％，比去年全年加快０﹒９個百分

點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長８﹒４％。



其中，民間固定資產投資２６７１７億元，總量與去年同期基本持平。從環比看，２月固定

資產投資增長０﹒４９％。



分產業看，第一產業投資９６２億元，同比增長１２﹒２％；第二產業投資１７０６１億元，

增長１１﹒４％；第三產業投資３４５９６億元，增長０﹒７％。



第二產業中，工業投資同比增長１１﹒５％。其中，採礦業投資增長４﹒７％，製造業投資

增長９﹒０％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２５﹒４％。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長５﹒６％

。其中，水利管理業投資增長３９﹒１％，航空運輸業投資增長１３﹒４％，鐵路運輸業投資增

長０﹒２％。



分地區看，東部地區投資同比增長１﹒５％，中部地區投資增長６﹒０％，西部地區投資增

長５﹒３％，東北地區投資增長１１﹒６％。



分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資同比增長４﹒０％，港澳台企業固定資產投資增

長１０﹒１％，外商企業固定資產投資下降１０﹒０％。（ｓｌ）







