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AH股新聞

17/03/2025 17:28

《神州金融》上海２月本外幣貸款餘額１２﹒５萬億，同比增近一成

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日，中國人民銀行上海總部公布２０２５年２月份上海貨幣
信貸運行情況。
　
＊人民幣貸款減少１３２億元，外幣貸款減少９９０萬美元＊
　
　　２月末，上海本外幣貸款餘額１２﹒５１萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒７％，增
速比上月末低０﹒４個百分點。人民幣貸款餘額１１﹒９４萬億元，同比增長１０﹒３％，增速
比上月末低０﹒５個百分點；外幣貸款餘額７９２億美元，同比下降２﹒３％，增速比上月末高
１﹒４個百分點。
　
　　２月份，人民幣貸款減少１３２億元，同比多減４８９億元。分部門看，住戶部門貸款減少
１５１億元，其中，短期貸款減少１６３億元，中長期貸款增加１２億元；企（事）業單位貸款
減少１０７億元，其中，短期貸款減少３４億元，中長期貸款增加４６億元；非銀行業金融機構
貸款增加３１億元。外幣貸款減少９９０萬美元，同比少減１１億美元。
　
＊人民幣存款增加２０１６億元，外幣存款增加４６億美元＊
　
　　２月末，上海本外幣存款餘額２１﹒８２萬億元，同比增長６﹒６％，增速比上月末高
０﹒８個百分點。人民幣存款餘額２０﹒５６萬億元，同比增長６﹒３％，增速比上月末高
０﹒８個百分點；外幣存款餘額１７５３億美元，同比增長１１﹒５％，增速比上月末高０﹒１
個百分點。
　
　　２月份，人民幣存款增加２０１６億元，同比多增１６３７億元。其中，住戶存款增加５６
億元，同比少增４０４億元；非金融企業存款減少１１２６億元，同比少減１８５１億元；財政
性存款增加２１９億元，同比多增３３５億元；非銀行業金融機構存款增加２６１２億元，同比
少增４７７億元。外幣存款增加４６億美元，同比多增６億美元。（ｊｑ）

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