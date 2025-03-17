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AH股新聞

17/03/2025 17:59

《汽車新勢力》李斌內部講話：把蔚來的尊嚴掙回來，爭取今年盈利

　　《經濟通通訊社１７日專訊》蔚來（０９８６６）傳出本月初裁員約１０％的消息後，有傳
蔚來創始人、ＣＥＯ李斌誓言爭取在今年實現單季盈利。據《２１世紀經濟報道》報道，李斌上
周五（１４日）下午面向產研集群全體員工進行了一場內部講話，詳解「基本經營單元」的核心
邏輯，動員團隊盡快廢除慣性，提升全員經營意識，交付經營目標。
　
　　報道指，李斌要求在有效的資源邊界內，把錢和時間花在刀刃上，這樣「才有可能走出來」
。對於外界質疑蔚來的管理效率，李斌稱，「很多講的是對的，我們要認。我們既不自欺欺人，
也不妄自菲薄，管理本來就沒有止境，我們就從管理上把自己的尊嚴掙回來。」
　
　　此次內部講話上，李斌還稱，要憑借新的工作機制全力以赴爭取今年四季度實現單季度盈利
。在２０２４年三季度財報會上，李斌給外界的盈利時間是２０２６年。
　
　至於講話中詳解的「基本經營單元」，據了解是蔚來為提升組織效率、實現經營目標而設立的
經營機制。對應到實操層面，就是每個部門都要單獨結算成本，計算不同項目上已花費、即將要
花費的成本。蔚來計劃在一季度大規模推行該制度，二季度全面落地施行，這意味著蔚來正在步
入組織變革深水區。
　
　　李斌此前曾公開表示，２０２５年將是蔚來的４個大年：技術大年、產品大年、換電站建設
大年和國際化大年。（ｊｑ）

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