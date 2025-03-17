【ＦＯＣＵＳ】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向

【ＦＯＣＵＳ】２０２５年，或將成為中國「消費型社會」元年。自「全方位擴大國內需求

」獲政府工作報告升級為今年頭號工作任務，中辦、國辦周末發布《提振消費專項行動方案》，

提出八大方向３０招措施，緊接六部委周一（１７日）下午將聯合舉行提振消費發布會，中央３

月首提的「投資於人」，已到終端直接投入須見真招、實招時刻。



＊資本形成、淨出口貢獻受制＊



９０年代初，中國投資馬力全開，造就經濟增長奇跡；到１９９９年，經歷９７亞洲金融風

暴和９８長江特大洪災，多年來的「合理引導消費」，終升級為「引導和擴大消費」，進而

２０００年首提「促進消費」。不過，「有效需求不足」的頑症，過去逾２０年始終未癒。



時間來到２０２５，高喊口號多年的「促銷費、擴內需」，終現加大財政「對終端直接投入

」發力的動向。究其原因，看看去年「三駕馬車」對ＧＤＰ增長貢獻率，資本形成、淨出口、最

終消費支出，分別佔２５﹒２％、３０﹒３％、４４﹒５％，即知時不我待。



鑒於２月末社會融資規模存量突破４１７萬億元，相當於去年ＧＤＰ總量的３０９％，以債

務驅動投資模式顯然不可持續；同時，政府工作報告明言，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對貿易

領域造成更大衝擊。換言之，「三駕馬車」今年最被寄予厚望的非消費莫屬。



＊漲工資、穩股市、解決欠款＊



相比美國最終消費佔比高達８２％，歐洲、日本、印度亦高逾７０％，中國提振消費尤其是

家庭消費仍空間巨大，而當務之急即是解決「錢從何來」。《提振消費專項行動方案》今次由中

共中央辦公廳、國務院辦公廳領銜印發，並將「城鄉居民增收促進行動」列為八大方向之首，顯

示漲工資、穩股市、解決拖欠帳款，被最高層列入嚴格政策框架。



位列第二的是「消費能力保障支持行動」，內蒙古呼和浩特近日出台「三孩家庭每年發放一

萬育兒津貼至孩子１０歲」、「三孩入學可全市自由選擇」，被視作地方群起效仿的風向標。而

適當提高退休金、向困難群眾發放救助金等，亦相當於中央向地方下指示。



＊聚焦部委政策如何支援地方＊



消費品以舊換新政策提振首２月「家電和音像器材類」、「通訊器材類」零售額續雙位數增

長之際，方案特別強調大宗耐用品的「綠色化、智能化升級」、「延伸汽車消費鏈」，以及「開

闢高成長性消費新賽道（自動駕駛、腦機介面、機器人等）」。



值得留意的是，方案還提及「依法保障勞工休息休假權益，不得違法延長勞工工作時間」、

「實現彈性錯峰休假」、「鼓勵有條件的地方結合實際探索設置中小學春秋假」，都顯現從實際

需要出發的惠民思路。



眼下的懸念是，盡管中央今次關於「終端」發力罕有包含眾多細節，但未提及中央財政如何

為地方跟進實施增收減負提供支援，且看稍後下午記者會發改委、央媽、財政部等有無政策大禮

包送上。

