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AH股新聞

17/03/2025 17:25

【聚焦人幣】外匯局：２月外資淨增持境內債券和股票１２７億美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局今日發布２０２５年２月銀行代客涉外收付款
和結售匯數據。外匯局副局長、新聞發言人李斌解讀２月外匯收支形勢指，２月外匯市場運行平
穩，跨境資金呈現淨流入。
　
　　２月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差２９０億美元。從主要渠道看，一是中國外貿平
穩發展，貨物貿易項下跨境資金淨流入６４８億美元，繼續處於歷史同期較高水平。二是國內經
濟回升向好和科技發展提振市場信心，２月外資淨增持境內債券和股票合計達１２７億美元。三
是服務貿易、投資收益資金流出處於季節性低位。２月銀行結售匯差額趨向基本均衡，衡量企業
、個人購匯意願的購匯率明顯回落，市場預期和交易保持理性有序，境內外匯供求總體平衡。
　
　　展望未來，中國外匯市場將繼續保持平穩運行。一是中國扎實推進高質量發展，實施更加積
極有為的宏觀政策，大力提振消費，積極擴大有效投資，因地制宜發展新質生產力，穩定預期、
激發活力，將推動經濟持續回升向好。二是高水平對外開放穩步推進，穩定外貿發展，鼓勵外商
投資，有助於促進跨境資金均衡流動。三是中國外匯市場更加成熟、富有韌性，「宏觀審慎＋微
觀監管」兩位一體管理框架不斷完善，防範化解外部衝擊的能力進一步提升。（ｓｌ）

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