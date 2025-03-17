【大國博弈】外交部轟七國集團污蔑抹黑干涉內政，已提嚴正交涉

《經濟通通訊社１７日專訊》七國集團外長會日前發表的聯合聲明和海洋安全與繁榮宣言中

，沒有出現過去聲明中的「一個中國」政策表述，還表示「支持台灣實質性地參與適當的國際組

織」，甚至指責中國在南海、東海、台海等使用武力試圖單方面改變現狀，以及向俄羅斯提供武

器和兩用物項等，並批評「中國的非市場行為和政策，導致產能過剩和扭曲市場」。中國外交部

發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，七國集團外長會聯合聲明及有關宣言，罔顧事實，顛倒

黑白，污蔑抹黑中國，干涉中國內政。中方強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。



＊毛寧：中方絕不接受七國集團甩鍋推責＊



毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉；當前南海局勢總體穩定

，航行飛越自由不存在任何問題。七國集團應當停止搬弄是非，挑動爭端。中方在烏克蘭問題上

一貫積極勸和促談，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。中方絕不接

受七國集團甩鍋推責。



毛寧重申，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防御性國防政策，始終把自身核力量維持在

國家安全需要的最低水平。中國的國防開支是捍衛國家主權、安全、發展利益的需要，公開、透

明、合理、適度。七國集團對美國核裁軍責任和美、英、澳三邊安全夥伴關係，造成核擴散風險

，避而不談，反倒拿中國說事兒，這是赤裸裸的雙重標準。



毛寧又表示，所謂「中國產能過剩」已被事實證明是個偽命題。七國集團成員應當停止將經

貿關係政治化、武器化，停止破壞國際經濟秩序，衝擊全球產供鏈穩定。中方敦促七國集團認清

世界大勢，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止損害中國主權，干涉中國內政，停止挑動衝突對

抗陣營對立，把精力放在應對全球挑戰，促進全球發展等重大議題上，多做有利於國際社會團結

合作的事。（ｓｌ）

