《國企紅籌》華泰（６８８６）執董尹立鴻辭任，未符董事會多元化

《經濟通通訊社１７日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，尹立鴻

提請辭去第六屆董事會執行董事及提名委員會委員之職務。尹立鴻的辭任自其辭職報告送達董事

會之日起生效。



該集團指，將根據相關規定，盡力物色適當人選出任董事，以達致上市規則有關董事會多元

化的規定。至於尹立鴻因工作調動原因而辭任，她已確認與董事會之間並無意見分歧，且據其所

知並無任何就辭任須提呈股東注意的事宜。（ｗｈ）

