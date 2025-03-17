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AH股新聞

17/03/2025 08:43

《國企紅籌》華泰（６８８６）執董尹立鴻辭任，未符董事會多元化

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，尹立鴻
提請辭去第六屆董事會執行董事及提名委員會委員之職務。尹立鴻的辭任自其辭職報告送達董事
會之日起生效。
　
　　該集團指，將根據相關規定，盡力物色適當人選出任董事，以達致上市規則有關董事會多元
化的規定。至於尹立鴻因工作調動原因而辭任，她已確認與董事會之間並無意見分歧，且據其所
知並無任何就辭任須提呈股東注意的事宜。（ｗｈ）

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