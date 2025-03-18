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AH股新聞

18/03/2025 08:41

中信股份（００２６７）附屬中信海直去年純利３億人幣，升２７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信海洋直升機
（深：００００９９）截至去年１２月３１日止年度純利約３億元（人民幣．下同），升
２６﹒８１％，每股盈利３９分。
　
　　該集團指，中信海洋直升機收入２１﹒６億元，升９﹒８％，扣除非經常性損益之純利３億
元，升４３％，加權平均淨資產收益率５﹒８２％，升１﹒０５個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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