中信股份（００２６７）附屬中信海直去年純利３億人幣，升２７％

《經濟通通訊社１８日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信海洋直升機

（深：００００９９）截至去年１２月３１日止年度純利約３億元（人民幣．下同），升

２６﹒８１％，每股盈利３９分。



該集團指，中信海洋直升機收入２１﹒６億元，升９﹒８％，扣除非經常性損益之純利３億

元，升４３％，加權平均淨資產收益率５﹒８２％，升１﹒０５個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

