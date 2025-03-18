藥明康德去年少賺１３％因剝離英美資產錄虧，派息１﹒３３元人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，截至去

年１２月３１日止年度盈利約９３﹒５２億元（人民幣．下同），跌１２﹒５％，經調整溢利

１０５﹒８億元，跌２﹒５％，每股盈利３﹒２４元，派末股息每股９８﹒１６９分，以及派特

別股息每股３５分，共１﹒３３１６９元，而去年同期派末期息每股９９分。



藥明康德表示，純利下跌因分類為持作出售資產減值虧損約９﹒４８億元，主要由於即將被

出售的部分美國和英國業務錄得資產減值損失。



該集團指，收入約３９２億元，跌２﹒７％，期內來自於全球前２０大製藥企業收入

１６６﹒４億元，剔除新冠商業化項目按年增長２４﹒１％，毛利１６０﹒２億元，跌２﹒２％

，毛利率４０﹒８％，升０﹒２個百分點。主要受益於生產工藝持續優化和經營效率不斷提升，

抵銷市場價格帶來的不利影響。



該集團指，去年底，整體活躍客戶約６０００家，全年新增客戶約１０００家，持續經營業

務在手訂單４９３﹒１億元，同比增長４７％。



藥明康德預期２０２５年持續經營業務收入重回雙位數增長，增幅介乎１０％－１５％，而

整體收入將達４１５－４３０億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

